El temor del Celta con Radu y una puerta abierta al mercado de enero

El meta rumano no pudo jugar ante el Ludogorets porque "no es capaz de competir cada tres días sin que haya riesgo de lesión", según Claudio Giráldez, por lo que se reaviva el debate sobre la necesidad de firmar a otro portero en lugar de Iván Villar, el habitual suplente

Sin duda alguna, el fichaje de Ionut Radu ha sido uno de los grandes aciertos veraniegos del Celta de Vigo. El portero rumano no solo se ha convertido en indiscutible para Claudio Giráldez, sino que viene ofreciendo un gran rendimiento con el que ha mantenido a flote a su equipo en los peores momentos del curso, siendo el jugador celeste más destacado en varios encuentros. Nadie duda del éxito de una operación que además no supuso desembolso alguno, pues aterrizó a coste cero tras acabar su contrato con el Venezia. Pero en el debe de Marcos Garcés muchos anotan que no llegase un segundo cancerbero.

En realidad, es algo que se intentó. Pero la condición indispensable para ello era que Iván Villar encontrase una salida. Al meta formado en A Madroa se le abrió la puerta, pero no se le quiso presionar dada su importancia dentro del vestuario, como hombre de la casa y veterano. Tampoco se logró hallar acomodo para el inédito tercer portero, Marc Vidal, y el problema llega ahora, al conocerse que Radu podría perderse más partidos por la lesión en la mano derecha que sufrió ante el Levante.

Un "sacrificio" que puede salir caro

El internacional se produjo un esguince en el dedo pulgar y pareció recuperarse del mismo en tiempo récord. Solo se perdió el duelo europeo ante el Dinamo Zagreb, pero en la siguiente jornada, ante el FC Barcelona, ya estaba de nuevo bajo palos. Él mismo, sin embargo, reconocía esta misma semana, tras la victoria ante el Deportivo Alavés, que las molestias no han desaparecido del todo. “Estoy bien, todavía me duele un poco el dedo, pero no puedo parar porque tenemos mucho trabajo que hacer este año. Es momento de hacer un poco de sacrificio", aseguró.

Solo se ha perdido tres partidos

La consecuencia fue su tercera ausencia de la temporada este pasado jueves, en la derrota frente al Ludogorets (tampoco jugó en la primera eliminatoria de la Copa del Rey). En un primer momento se pensó que Giráldez había apostado por un descanso para darle la oportunidad a Iván Villar. Pero posteriormente, en sala de prensa, confirmó una realidad que tiene en ascuas al celtismo.

La respuesta de Iván Villar

"Radu no es capaz de competir cada tres días sin que haya riesgo de lesión", aseguró el preparador de O Porriño, que debe manejar esta situación con mucha cautela para evitar una lesión mayor de su portero titular. Y es que, cuando no está, la meta del Celta se resiente. Sin ir más lejos, en tierras búlgaras, su habitual suplente recibió tres goles. Poco se le puede reprochar en dos ellos, que llegaron de penalti, pero en el que supuso el 2-0 no estaba bien colocado para atajar el disparo desde la frontal de Stanic, que le sorprendió sin ir ajustado al palo.

Surge de nuevo, por tanto, el debate sobre la necesidad de acudir al mercado de enero para firmar a otro guardameta que eleve el nivel y la competencia en el portal celeste. Para ello, no obstante, sería de nuevo necesario que Iván Villar, aferrado al contrato que le une al club hasta 2027, está por la labor de aceptar alguna oferta.