Radu todavía juega lesionado: "No puedo parar porque tenemos mucho trabajo que hacer este año"

El meta rumano del Celta ha reconocido que todavía está jugando con un poco de dolor tras su esguince en el dedo pero no piensa parar

No hay lugar a dudas de que uno de los grandes fichajes del pasado verano en el Celta de Vigo fue el del portero rumano Ionut Radu. El cancerbero llegó a Balaídos libre tras finalizar su vinculación con el Venezia italiano y desde el minuto uno ha sido el titular para Claudio Giráldez. De hecho, el meta celeste tan sólo se ha perdido un partido por lesión, debido a su esguince en el dedo pulgar de su mano derecha, motivo por el que no jugó en la Europa League frente al Dinamo de Zagreb, siendo el meta suplente y canterano Iván Villar el que lo suplió, que también es el portero habitual de la Copa del Rey.

Sin embargo, el portero rumano tan sólo se perdió ese encuentro ya que a los pocos días volvía a ser titular para defender la portería frente al FC Barcelona. Pese a todo, todavía no está recuperado al 100% tras este parón y aunque volvió a ser de la partida en el duelo ante el Alavés, está jugando con dolor. "Estoy bien, todavía me duele un poco el dedo, pero no puedo parar porque tenemos mucho trabajo que hacer este año. Es momento de hacer un poco de sacrificio", reconoció el meta en declaraciones a los medios del club gallego tras recibir el premio a 'Jugador del mes' en el Celta.De paso, Radu ha aprovechado para dejar sus sensaciones en estos primeros meses en el club vigués, donde se siente muy feliz. "Han sido meses maravillosos, pero al principio fue un poco difícil porque no encontraba casa, pero ahora ya tengo todo apto. Cuando empiezas una nueva experiencia piensas siempre las cosas buenas. Fue mejor de lo que esperaba. Está muy bien", ha admitido el portero.

Ahora toca volver a cambiar el chip para jugar ante el Ludogorets en la Europa League, y el próximo fin de semana, de vuelta a LaLiga frente a Espanyol: "Afrontamos todas las semanas con las mismas ganas, con mucho trabajo que hacemos con el entrenador. Estamos listos. A principio de temporada estaba muy decepcionado porque jugamos muy bien, pero empatamos algún partido. Entonces llegaron las victorias".

Agradecido por el reconocimiento: "Nunca dejéis de animarnos porque nosotros vamos a continuar dándolo todo en el campo por esta camiseta. Estoy muy contento. Espero en el futuro ganar más trofeos".

El Ludogorets resucita antes de recibir al Celta

El Ludogorets se reencontró con el triunfo en el estadio Nacional Vasil Levski de Sofía donde ganó al Septemvir (0-2), en la decimosexta jornada de la Liga de Bulgaria que domina el Levski. El cuadro de Todor Zhinvondov llevaba cinco partidos sin ganar y se había distanciado de la carrera por el título. Diez puntos le apartan del primer puesto aunque tiene un partido por jugar.

El Ludogorets encarriló su séptimo triunfo en la competición en el minuto 25 con el gol del portugués Dinis Almeida tras recibir un balón de Petar Stanic. Sentenció el choque Ivaylo Chochvev en el minuto 67 y hundió al conjunto local, antepenúltimo, que sumó su tercera derrota en los cuatro partidos recientes. El Ludogorets recibe al Celta el jueves en la quinta jornada de la Liga Europa.