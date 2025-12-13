Tres novedades en la lista de convocados del Athletic contra el Celta

Ernesto Valverde recupera a tres hombres de los que no pudo disponer en el duelo de Champions ante el PSG como son Parede, Izeta y Monreal

El Athletic Club se enfrenta este domingo al Celta de Vigo en Balaídos, un duelo que promete emociones fuertes entre dos equipos que están encontrando dificultades para alcanzar la regularidad en LaLiga tras abrochar la pasada temporada sus objetivos europeos. Pese a todo, Ernesto Valverde volverá a tener importantes bajas para el choque en Vigo ya que en la lista de convocados siguen sin entrar los lesionados Aymeric Laporte, Robert Navarro, Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz, y el sancionado Yeray Álvarez.

Con respecto a la lista de convocados ante el París Saint-Germain en la Champions League, el técnico rojiblanco recupera a Aitor Paredes, Urzo Izeta y al canterano Iker Monreal, que son las tres novedades en la lista de 23 jugadores convocados por el entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, para el partido de mañana domingo en el Abanca Balaídos frente al Celta.

Aitor Paredes vuelve a la lista tras cumplir sanción en el encuentro del pasado miércoles ante el PSG en la Liga de Campeones, competición en la que no está inscrito Izeta. Por su parte, Monreal, central del filial rojiblanco, fue citado por última vez hace dos semanas para la visita al Levante. Respecto al partido frente al campeón de Europa estos tres futbolistas ocupan en la lista los lugares de los canteranos Mikel Santos, Jon de Luis y Endika Buján.

La convocatoria para el partido frente a Celta, por lo tanto, es la formada por Unai Simón, Alex Padilla, Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aitor Paredes, Mikel Vesga, Alex Berenguer, Oihan Sancet, Iñaki Williams, Nico Williams, Gorka Guruzeta, Jesús Areso, Iñigo Lekue, Iñigo Ruiz de Galarreta, Yuri Berchiche, Mikel Jauregizar, Adama Boiro, Unai Gómez, Nico Serrano, Urko Izeta, Alejandro Rego, Iker Monreal y Selton Sánchez.

Oportunidad para volver a jugar para Iñaki Williams

El mayor de los hermanos Williams ya se sentó en el banquillo el miércoles en el duelo de Liga de Campeones ante el PSG, recién recuperado de la lesión muscular que le ha mantenido siete semanas de baja, pero no llegó a participar en el encuentro. Tanto en la sesión de ayer viernes como en la de hoy sábado, el capitán del Athletic se ha ejercitado con total normalidad, por lo que todo hace indicar que Iñaki Williams podría volver a tener minutos en Balaídos, más de mes y medio después de su último partido, que fue frente al Qarabg en Champions, donde cayó lesionado, el 22 de octubre.