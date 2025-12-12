Álex Padilla espera un gesto de Ernesto Valverde

El meta hispano-mexicano, que fue recuperado en verano del Pumas, aún no se ha estrenado esta temporada, en la que Unai Simón lo ha jugado todo, pero podría tener su oportunidad el próximo jueves en la Copa del Rey ante el Ourense CF

El Athletic Club logró sacar un empate ante el PSG que le mantiene vivo en la Champions gracias, en gran medida, al buen hacer de Unai Simón bajo palos. El meta internacional ha elevado su nivel en las últimas semanas para responder de ese modo a las críticas de parte de la afición, aunque para Ernesto Valverde nunca ha habido dudas en este sentido. De hecho, el de Murguía no se ha perdido ningún minuto en lo que va de temporada. Indiscutible para el Txungurri, ha sido el elegido para defender en la portería en los 22 encuentros oficiales disputados hasta la fecha, entre LaLiga y la Champions, en los que ha encajado 29 goles y ha permanecido imbatido en siete ocasiones.

Esto ha dejado en una complicada situación a Álex Padilla, que el pasado verano fue recuperado de su cesión en el Pumas mexicano. Lo hizo para adoptar ese rol de cancerbero suplente del que estaba ya cansado Julen Agirrezabala, que pidió salir rumbo a un Valencia en el que ha encontrado el protagonismo que buscaba, si bien su futuro está en el aire al darse por hecho que el club che no podrá ejercer una opción de compra que ronda los 10 millones de euros.

Un 'fichaje' de 300.000 euros

En su caso, el regreso anticipado de Álex Padilla, cuyo préstamo en el conjunto azteca finalizaba el próximo 30 de junio, supuso el pago de 300.000 euros. Fue una apuesta que la dirección deportiva entendió necesaria para tener a un segundo portero de garantías. Pero de momento, el de Zarautz solo está viendo los partidos desde el banquillo e incluso en tres de ellos no pudo ser convocado por la sanción que le supuso su expulsión ante el Real Betis, cuando introdujo un segundo balón al campo desde la banda para perder tiempo.

Agirrezabala sí jugó la Copa del Rey

Ahora, sin embargo, le podría llegar su oportunidad en los dieciseisavos de la Copa del Rey, en la que el Athletic se estrenará el próximo jueves a domicilio ante el Ourense CF, de Primera RFEF, tras quedar exento en las dos primeras eliminatorias al ser uno de los participantes en la Supercopa de España que tendrá lugar el próximo mes de enero. La pelota está en el tejado de Valverde, que la pasada campaña sí contó con Agirrezabala tanto en el torneo del KO, con una eliminación prematura a manos de Osasuna, como en la Europa League.

Buenas sensaciones la pasada campaña

La pasada temporada, antes de marcharse al Pumas, Álex Padilla disputó cinco encuentros con el primer equipo rojiblanco en el arranque de LaLiga y dejó muy buenas sensaciones, aprovechando la lesión de Unai Simón y otras molestias, así como una expulsión, del propio Agirrezabala. Luego, en el conjunto mexicano se hizo con la titularidad y acabó jugando 18 partidos, siendo convocado incluso por la selección absoluta de México sin llegar a debutar (sí ha jugado con la sub 23 de dicho país y con la sub 19 española). Un sueño, el de estar en el Mundial del próximo verano. que ahora ve como una meta imposible dada su condición de suplente en el Athletic.