Alineaciones Real Sociedad - Girona: Alineación probable de Real Sociedad y Girona en la jornada 16 de LaLiga

Los txuri-urdin buscan recuperar sensaciones y los catalanes escapar de la zona baja tras mostrar una ligera mejoría en las últimas semanas

La Real Sociedad y el Girona abren este viernes 12 de diciembre, a las 21:00 horas, la jornada 16 de LaLiga en Anoeta.

El conjunto txuri-urdin atraviesa un pequeño bache. Tras su discreta actuación la pasada jornada en Mendizorroza frente al Alavés, el equipo de Sergio Francisco volvió a dejar dudas y dio la sensación de necesitar una marcha más para competir con regularidad. La Real llega al duelo situada en la decimocuarta posición, con 16 puntos en su casillero.

Enfrente estará un Girona que, aunque continúa en zona delicada, muestra síntomas de mejora. El cuadro catalán ocupa el antepenúltimo puesto con 12 puntos, pero en sus últimos cinco compromisos ligueros ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas. El crecimiento en el juego es evidente, aunque aún debe pulir aspectos clave como la circulación de balón y la contundencia en las áreas. La última derrota ante el Elche vino marcada, además, por un error de Gazzaniga, que terminó siendo determinante en el Martínez Valero.

Bajas de Real Sociedad y Girona FC

La Real Sociedad afronta el duelo con una lista considerable de dudas y ausencias. Orri Óskarsson continúa fuera por una lesión en el recto anterior, mientras que Mikel Oyarzabal tampoco estará disponible debido a molestias en los isquiotibiales. En el centro del campo, Yangel Herrera sigue apartado por una lesión en el sóleo, y el canterano Iñaki Rupérez, recién operado del menisco, no volverá hasta marzo.

El Girona, por su parte, presenta un panorama aún más complicado en el apartado médico. La portería está especialmente castigada: Juan Carlos Martín continúa fuera por una lesión de rodilla sin fecha clara de regreso, y el ucraniano Krapyvtsov tampoco estará disponible hasta finales de diciembre por un problema similar.

Las bajas en las líneas ofensivas también son muy sensibles. Portu se perderá toda la temporada debido a una rotura del ligamento cruzado, mientras que Donny van de Beek sigue recuperándose de una rotura del tendón de Aquiles que lo mantendrá fuera hasta mayo. En ataque, Abel Ruiz y Stuani atraviesan el mismo contratiempo físico: una rotura fibrilar que los deja fuera de la convocatoria. La defensa también sufre, con David López KO por una lesión en el bíceps femoral. Por último, el joven Ricard Artero, operado del tobillo, acumula ya más de 260 días de baja y sigue sin fecha clara de retorno.

Guedes apunta al once: novedades en el ataque txuri-urdin

Todo indica que Sergio Francisco moverá ficha arriba. Umar Sadiq no estará en el once inicial y su sitio lo ocupará Gonçalo Guedes, que se perfila como la gran novedad en el ataque de la Real Sociedad para este partido. En la portería no hay debate: Álex Remiro seguirá bajo palos tras su excelente inicio de temporada. Los laterales serán Sergio Gómez y Aramburu, mientras que la pareja de centrales la formarán Jon Martín y Aritz Elustondo, una combinación que el técnico está potenciando en las últimas jornadas. El centro del campo mezclará energía, talento y trabajo.

Gorrotxategi, una de las sensaciones del curso, repetirá como pivote, acompañado por Carlos Soler y Brais Méndez, encargados de dirigir la creación y dar llegada desde segunda línea. Arriba, además de la entrada de Guedes, la Real apostará por un tridente muy móvil formado por Barrenetxea, Gonçalo Guedes y Take Kubo, una delantera pensada para castigar la espalda de la defensa rival y explotar la velocidad en los últimos metros.

El Girona se aferra a su columna vertebral para escapar del descenso

En el Girona, Míchel mantendrá su núcleo habitual para intentar sumar tres puntos vitales en la pelea por salir del descenso. Paulo Gazzaniga seguirá como portero titular, mientras que en el eje de la zaga estarán Blind y Vitor Reis. En los costados, Álex Moreno y Arnau Martínez aportarán profundidad y desdoblamientos constantes.

En el centro del campo, la tripleta formada por Witsel, Iván Martín y Azzedine Ounahi es intocable para el técnico. Son los encargados de dar equilibrio, circulación y el primer pase que activa al equipo. Las bandas estarán para explosivos: Bryan Gil y Viktor Tsygankov, dos futbolistas capaces de romper líneas y generar peligro en cada conducción. En punta, Vladyslav Vanat será la referencia ofensiva; el Girona necesita sus goles para empezar a sumar victorias de manera urgente.

Onces probables del partido Real Sociedad - Girona FC, correspondiente a la jornada 16 de LaLiga

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Martin, Elustondo, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Soler, Brais; Barrenetxea, Guedes y Kubo.

Girona: Gazzaniga; Álex Moreno, Arnau Martínez, Vitor Reis, Arnau Martínez; Witsel, Iván Martín, Ounahi; Bryan Gil, Vanat y Tsygankov.