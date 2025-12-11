El Celta se la juega en la Europa League: "Ahora tenemos que ganar los dos partidos que faltan"

El Celta de Vigo, con su derrota en Balaídos ante el Bolonia, necesita volver a sacar su mejor versión para estar presente en la siguiente ronda de la UEFA Europa League, tal y como han dejado claro jugadores de la talla de Swedberg y Bryan Zaragoza

La derrota en la Europa League ante el Bolonia sitúa al Celta de Vigo en una tesitura en la Europa League. El conjunto de Claudio Giráldez deberá de ganar los dos partidos que le restan para poder asegurarse, mínimo, su presencia en la siguiente ronda, aunque el objetivo del cuadro vigués está en pasar, de manera directa, a los octavos de final. Ante el Bolonia, los jugadores de la plantilla gallega se complicaron la vida y así lo han mostrado tras el partido.

Swedberg avisa al Celta: "Ahora tenemos que ganar los dos partidos que faltan"

El extremo sueco, Williot Swedberg, admitió que el conjunto gallego se ha quedado sin margen de error en la Europa League. “Sabíamos que el Bolonia era un equipo muy duro, que aprieta mucho, que va mucho para adelante y te crea problemas con sus centros. Es una derrota dura, pero esto no ha terminado. Ahora tenemos que ganar los dos partidos que faltan”, afirmó. El atacante celeste, asistente en el gol de Bryan Zaragoza solo cuatro días después de firmar un doblete ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, dijo que a su equipo le faltó estar “mejor” en la presión y tener “más paciencia” en ataque para generar más ocasiones de gol. Finalmente, aseguró estar “disfrutando” nuevamente sobre el césped después de superar el esguince de tobillo que le mantuvo más de un mes de baja: “Ojalá pueda seguir así para tener más minutos”.

Bryan Zaragoza, optimista con las opciones del Celta

Por otro lado, el extremo, Bryan Zaragoza, autor del gol del Celta en la derrota ante el Bolonia por 1-2, dijo ser optimista sobre las opciones de su equipo de alcanzar la siguiente ronda de la Europa League. “Cuando ganamos los tres partidos seguidos veíamos muy fácil la clasificación, pero ahora con estas dos derrotas se nos ha complicado un poco. Pero yo creo que lo sacaremos adelante y entraremos en la siguiente ronda, yo confío en mi equipo”, manifestó. El exfutbolista del Bayer Múnich cree que el Celta “ganará” los últimos dos partidos de la fase inicial, ante el Lille y el Estrella Roja, y entrará, como mínimo, en los dieciseisavos de final. “Somos candidatos a estar ahí arriba pese a ser un club modesto, yo creo que podemos ganar los dos partidos que faltan”, incidió Zaragoza, quien dijo marcharse “contento” por celebrar su primer gol como celeste. “Llevaba tiempo queriendo meter un gol, me estaba costando ver portería. Pero sabía que el gol iba a llegar por cómo estaba jugando. Espero que sea el primer gol de muchos”, manifestó el extremo, que explicó su celebración con Giráldez: “Ayer en el entrenamiento metí un buen gol y él me dijo que hoy era el día, por eso he ido a celebrarlo con él”.