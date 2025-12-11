Celta de Vigo 1-2 Bolonia: Bernardeschi hace de Balaídos el patio de su casa

El Celta de Vigo pincha en Balaídos ante un Bolonia que propuso un juego ofensivo que obligó a los locales a encerrarse en su propia portería

El Celta de Vigo, tras un muy mal partido en Balaídos, se complica la vida en la Europa League. Una sola oportunidad de peligro le bastó a los locales para ver puerta, pero el ataque celeste fue insuficiente. El Bolonia, en cambio, volcó su juego en el ataque y a través de Bernardeschi, que hizo de Balaídos el patio de su casa, logra tres puntos vitales para ascender en la clasificación, superar al Celta y depender de sí mismo para pasar a la siguiente ronda de la Europa League.

El Celta se encuentra el gol en la primera parte

El dominio del Bolonia quedó reflejado desde el minuto 1. El equipo italiano se volcó sobre la portería de Radu, creando un peligro constante con tiros lejanos y centros laterales, aunque no encontraban rematador. Bernardeschi se vistió de mago y el partido se jugaba al ritmo que marcaba el '10' italiano. El meta rumano del Celta tuvo que emplearse afondo en alguna ocasión, hasta que, sin esperarlo, fue el Celta el que abrió el marcador. Una gran jugada individual de Swedberg, que apuró hasta la línea de fondo, desvaneció la defensa del cuadro de Vicenzo Italiano. Bryan Zaragoza, en el punto de penalti, se relamía esperando el balón del sueco e hizo el 1-0, anotando así su primer gol con el Celta en partido profesional. La dinámica de la primera mitad no cambió apenas y el Celta apenas pudo pasar del centro del campo. La posesión y las oportunidades eran del Bolonia que estaba muy cerca del gol.

Bernardeschi hunde al Celta

Ya en la segunda mitad, nada más arrancar. La dinámica era la misma que en la primer parte. El Celta no era capaz de conectar un ataque, mientras que el Bolonia se acercaba más a la portería de Radu. Pogeba logró el gol del empate tras una asistencia magistral de Bernardeschi, pero el italiano estaba ligeramente adelantado y el gol no subió al marcador. El que sí subió fue el del propio '10' del Bolonia desde los once metros. Javi Rodríguez, de forma muy torpe, derriba en el área a Pogeba. Bernardeschi agarró el balón y con un zapatazo engaño a Radu que poco pudo hacer. El paseo de Bernardeschi por Balaídos, que se convirtió en el patio de su casa en la noche de Europa League, no terminó ahí. Un error garrafal de Iago Aspas, que salió en la segunda mitad tras el gol del Bolonia, favoreció el contragolpe italiano que culminó el '10' con un disparo magnífico con el exterior de su bota izquierda, para poner así el definitivo 1-2 en el marcador.

Ficha técnica del Celta 1-2 Bolonia

1 - Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Ristic; Carreira, Moriba, Beltrán (Miguel Román, min.79), Mingueza (Javi Rueda, min.66); Bryan Zaragoza (Hugo Álvarez, min.46), Swedberg (Aspas, min.68) y Borja Iglesias (Jutglá, min.68).

2 - Bolonia: Ravaglia; Holm, Heggem, Lykogiannis, Miranda; Moro (Odgaard, min.88), Pobega (Ferguson, min.88); Rowe (Cambiaghi, min.68), Fabbian, Bernardeschi (Dallinga, min.81); Castro (Orsolini, min.81).

Goles: 1-0, min.17: Bryan Zaragoza; 1-1, min.66 Bernardeschi, de penalti; 1-2, min.7: Bernardeschi.

Árbitro: Radu Petrescu (Rumanía). Amonestó a Radu (min.87), Javi Rueda (min.90) Y Moriba (min.95) por parte del Celta, y a Holm (min.83) por parte del Bolonia.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la sexta jornada de la Liga Europa disputado en el estadio municipal de Balaídos ante 20.302 espectadores