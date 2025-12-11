En el Bolonia no olvidan el partidazo del Celta: "No es fácil ir al Bernabéu y sumar los tres puntos allí"

Tanto el técnico Vincenzo Italiano como el futbolista 'rossoblú' Juan Miranda, elogiaron el juego del equipo de Giráldez en el Bernabéu, aunque avisan que llegan para sumar en Balaídos

El italiano Vincenzo Italiano, entrenador del Bolonia, no cree que el partido de este jueves contra el Celta en Balaídos sea "decisivo" para el futuro de su equipo en la Europa League. "Es un partido importante, pero no creo que sea decisivo. Claro que será importante terminar entre los ocho o veinticuatro primeros, pero tampoco cambiará mucho nuestro futuro porque aún quedan nueve puntos en juego", recordó.

En rueda de prensa, el preparador italiano dijo que a su equipo le espera un partido "difícil", antes un rival reforzado anímicamente por su "gran victoria" contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Además, Vincenzo Italiano no ha querido excusarse en las lesiones que sufren - el colombiano Jhon Lucumí y el escocés Lewis Ferguson serán duda hasta última hora-. "Ferguson sigue con fiebre, pero esperamos que mañana pueda ayudar al equipo en el campo. Lucumì también está aquí con el grupo, pero no está en su mejor momento. Todavía tenemos que ver si la molestia en el tendón lo deja fuera de la lista o no", explicó.

En este sentido, avanzó que si el central colombiano no puede estar en el once su puesto lo podría ocupar el griego Charalampos Lykogiannis, además de elogiar el momento de forma del argentino Benjamín Domínguez. "En los últimos partidos, hemos visto al jugador del año pasado. Está creciendo mucho y está empezando a ayudarnos más en defensa. Todavía no ha hecho muchos goles, pero no tardarán en llegar si sigue trabajando así", concluyó.

Juan Miranda: "Me está gustando mucho el fútbol del Celta"

El internacional español Juan Miranda, futbolista del Bolonia italiano, tambuién elogió la propuesta futbolística del Celta de Claudio Giráldez, al que visitan en Balaídos en la sexta jornada de la Europa League. "Siempre que puedo, me gusta ver jugar al Celta porque tengo buenos amigos ahí como Óscar Mingueza o Borja Iglesias. Es un equipo que está haciendo las cosas muy bien, que tiene grandes jugadores. Me está gustando mucho el fútbol del Celta, estar en Europa es el premio al trabajo que viene haciendo Claudio en estos años", indicó.

En rueda de prensa, el exfutbolista del Betis auguró un duelo "muy duro" para su equipo porque Balaídos "siempre es un campo muy complicado" y el Celta viene con el refuerzo anímico de su triunfo ante el Real Madrid."No es fácil ir al Bernabéu y sumar los tres puntos allí. Seguro que será un partido muy difícil, contra un equipo que viene de hacer un gran partido contra el Real Madrid. Pero nosotros queremos sumar los tres puntos en Vigo y estamos muy motivados", incidió Miranda, para quien es "muy especial" volver a jugar en España.

