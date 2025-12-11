Alineaciones Celta - Bolonia: Alineación posible de Celta y Bolonia en el partido de hoy de la UEFA Europa League

El equipo entrenado por Claudio Giráldez se mite al Bolonia con el objetivo de ganar para continuar en la pelea para acabar entre los ocho primeros clasificados. El conjunto celeste tiene toda su plantilla disponible a excepción de Aidoo y Pablo Durán

El RC Celta se mide al Bolonia, a partir de las 21:00 horas en el Estadio de Balaídos, en partido correspondiente a la jornada 6 de la UEFA Europa League. Un encuentro muy importante para los dos equipos que necesitan la victoria para continuar en la pelea por terminar entre los ocho primeros clasificados en la fase de liga lo cual da billete directo a los octavos de final y ahorrarse, por tanto, disputar la eliminatoria de play off en el mes de febrero.

El RC Celta llega a este partido contra el Bolonia de UEFA Europa Legue con la moral por las nubes después de una semana absolutamente brillante. El equipo que entrena Claudio Giráldez consiguió primero la clasificación para la tercera ronda de la Copa del Rey tras eliminar al Sant Andreu, no sin sufrimiento, ya que ganó en la tanda de penaltis. Posteriormente, el RC Celta logró ganar al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu por 0-2. Un triunfo que refuerza la entidad de un equipo que va creciendo con el paso de la temporada.

Este encuentro europeo es vital para el RC Celta ya que en caso de ganarlo dará un paso de gigante para poder quedar entre los ocho primeros clasificados en la fase de liga. El equipo celeste suma 9 puntos y está en a un punto de la octavo posición. Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, no puede contar con Joseph Aidoo que se está recuperando de su molestias musculares ni con Pablo Durán que sufre un problema en el hombro izquierdo el cual se dañó en los primeros compases del encuentro liguero contra el Real Madrid disputado el pasado fin de semana.

Por su parte, el Bolonia llega al choque contra el RC Celta con el objetivo de ganar también para tener más opciones para finalizar entre los ocho primeros clasificados. El equipo italiano tiene 8 puntos y está a sólo dos puntos de los puestos que dan billete directo a los octavos de final de la UEFA Europa League. El Bolonia no pudo pasar del empate a uno contra el Lazio en la encuentro de la Serie A que disputó el pasado fin de semana.

Posibles onces titulares del partido RC Celta - Bolonia, correspondiente a la jornada 6 de la fase de liga de la UEFA Europa League:

RC Celta: Ionuț Radu; Javi Rodríguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Javier Rueda, Fran Beltrán, Miguel Román, Sergio Carreira; Bryan Zaragoza, Borja Iglesias y Iago Aspas.

Bolonia: Federico Ravaglia; Nadir Zortea, Jhon Lucumí, Nicolò Casale, Juan Miranda; Nikola Moro, Tommaso Pobega, Riccardo Orsolini, Jens Odgaard, Benjamín Domínguez; Santiago Castro.