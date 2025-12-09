Contratiempo para el RC Celta con Pablo Durán

El delantero sufrió un problema en el hombro en el último partido contra el Real Madrid por el cual tuvo que ser sustituido en el descanso. El club gallego ha comunicado que el futbolista será sometido a pruebas médicas para conocer el alcance definitivo de la lesión que pueda padecer

El RC Celta está pendiente de Pablo Durán el cual es el futbolista que más preocupa a Claudio Giráldez, su entrenador, de cara a las próximas semanas después del problema físico que el futbolista sufrió en los primeros minutos del partido contra el Real Madrid y que le obligaron a ser sustituido en el descanso. Pablo Durán no se ha entrenado con el resto de sus compañeros de equipo cuando faltan dos días para que RC Celta se enfrente al Bolonia en encuentro correspondiente a la jornada 6 de la fase de liga de la UEFA Europa League.

Pablo Durán, delantero del RC Celta, se someterá a pruebas médicas

No pintaba bien Pablo Durán cuando el futbolista no pudo seguir jugando el partido contra el Real Madrid. El delantero del RC Celta tuvo mucha mala suerte ya que en los primeros compases del encuentro sufrió un problema en el hombro izquierdo por el cual tuvo que ser atendido. Pablo Durán, de 24 años, pudo continuar jugando, pero durante el intermedio dijo basta y fue sustituido.

Pasados unos días, el RC Celta ha comunicado que Pablo Durán sigue con dolores en ese hombro izquierdo y que se va a someter a pruebas médicas para saber exactamente cuál es el alcance de su lesión.

Pablo Durán es un jugador sumamente importante para Claudio Giráldez y el RC Celta, vital para sus rotaciones continuas durante esta temporada, ya que el delantero ya ha marcado 5 goles en los 19 partidos y 955 minutos que ha disputado.

Joseph Aidoo, el otro futbolista que no tiene disponible el RC Celta

Por otro lado, el RC Celta está viviendo uno de los mejores momentos deportivos y como grupo de la temporada. Al margen de haber ganado en el Santiago Bernabéu al Real Madrid, el equipo que entrena Claudio Giráldez está prácticamente al completo una vez muchos jugadores han dejado atrás los problemas físicos que le han impedido ayudar a sus compañeros durante el inicio de curso futbolístico.

Además de Pablo Durán, el otro futbolista que ahora mismo no se está entrenado con el RC Celta es Joseph Aidoo que se está recuperando de la lesión que sufrió hace unos días en el partido de la segunda ronda de la Copa del Rey contra el Sant Andreu.

En el RC Celta son optimistas y esperan el regreso del central lo más pronto posible tal y como confirmó Claudio Giráldez en una de las múltiples ruedas de prensa que ha dado en los últimos días.