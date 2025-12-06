Giráldez aclara la lesión de Aidoo y da su opinión sobe un posible Depor - Celta en Copa del Rey: "Si nos toca el Depor, encantado"

El entrenador del RC Celta ha analizado el partido que su equipo juega contra el Real Madrid este domingo. También ha señalado que el central, que se lesionó en el último partido copero estará de baja unas dos semanas y también ha hablado sobre la posibilidad de jugar contra el Deportivo en el torneo del KO

Claudio Giráldez ha comenzado valorando el cansancio acumulado de sus jugadores después de haber tenido que jugar una prórroga contra el Sant Andreu en Copa del Rey hace unos días. "Un poquito sí. Tenemos recursos para sacar un once competitivo y tener cambios. Es importante también poder guardar balas en un partido tan exigente como el Bernabéu. Somos conscientes de la importancia que tuvo el banquillo en los dos partidos que jugamos allí la temporada pasada. Evidentemente, no es lo ideal haber tenido un partido de 120 minutos y con la tensión que hubo".

Por otro lado, ha aclarado que la lesión de Aidoo tendrá al central unas dos semanas de baja. "Va a estar en torno a dos semanas, no creo que sea mucho más. No ha sido nada importante".

Giráldez ha opinado también sobre el momento por el que atraviesa el RC Celta. "Lo bueno del fútbol, y en general de la vida, es que cada uno puede esperar lo que quiera. Yo puedo querer ser millonario, tener una familia de diez hijos... Es lícito que a la gente le parezca mejor o peor el juego del equipo. Yo no tengo que juzgar lo que cada uno espera de nuestro equipo. Yo sé el equipo que tengo, las posibilidades que tenemos, lo que queremos ser y lo que tenemos que mejorar. Estamos vivos en las tres competiciones y haciendo muchas cosas bien, que entiendo que como generalmente las hacemos, se les va quitando valor".

Espera un partido complicado para el RC Celta contra el Real Madrid y opina sobre la opción de jugar contra el Deportivo en la Copa del Rey

El entrenador del RC Celta espera un partido complicado contra el Real Madrid. "La inercia del Madrid, por los jugadores que tiene, muchas veces es a romper los partidos por la velocidad que tiene. También está siendo capaz de manejar tiempos de posesión, de variar mucho la altura de los laterales para buscar salidas de tres y el otro día también lo hizo mucho con Tchouameni. Está buscando soluciones ofensivas para sacar todo el potencial que tiene en su plantilla. En defensa, cuando el equipo está siendo agresivo en pares, es muy difícil salirles. Cada vez es un equipo más completo".

Por último, preguntado por la posibilidad de medirse al Deportivo en la próxima ronda de la Copa del Rey, el entrenador del RC Celta ha dicho lo siguiente. "Es una de las opciones. Hay una parte muy buena que es la cercanía en el viaje. Un derbi siempre es motivante y bueno para el fútbol gallego. Si nos toca el Depor, encantado. Pasar fácil no existe en el fútbol. El objetivo que tenemos es llegar a octavos. Cualquier rival que nos toque a estas alturas de la competición va a tener, de una manera u otra, una dificultad alta".