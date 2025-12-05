La situación del Celta abre el casting por Fer López, que solo piensa en volver a España

El canterano del Celta, que no juega nada y ni siquiera va ya convocado, espera al mercado invernal para salir a préstamo, priorizando su regreso a LaLiga; el Celta se antoja posible destino pero tienen que hacerle hueco antes con salidas, de ahí que haya posibilidades para otros clubes de España necesitados de refuerzos ofensivos

La decisión en el Wolverhampton ya está tomada con Fer López. El futbolista madrileño, que llegó este pasado verano al Molineux Stadium tiene las puertas abiertas para salir en el mercado de enero. Ayer lo desvelaba el periodista inglés Liam Keen en su perfil de X, y poco después fue el propio Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, quien se encarga de poner el cartel de transferible al canterano del Celta. "Fer López puede estar disponible en préstamo hasta junio de 2026 procedente de los Wolves después de haber disfrutado de un tiempo de juego limitado esta temporada", publicaba en la famosa red social.

Así, apenas cuatro meses después de embarcarse en la aventura de la Premier League, Fer López volverá a salir y lo hará rumbo a España. Así se lo habría hecho saber el propio futbolista a su representante, Jorge Mendes, ya que es el campeonato español donde ve el atacante que tiene mayores opciones de volver a ser importante y relanzar así su carrera, que se ha estancando desde que el verano pasado fichara por el Wolverhampton. De hecho, en el club inglés tan solo ha llegado a disputar siete partidos oficiales, todos ellos con Vitor Pererira en el banquillo, pues desde la llegada de Rob Edwards no ha jugado un solo minuto y no ha sido convocado a tres de los últimos cuatro partidos del colista de la Premier League.

Así pues, Jorge Mendes priorizará ahora encontrar un equipo en LaLiga en el que pueda jugar Fer López como cedido hasta final de temporada. Y aunque todas las miradas apuntan a un posible y deseado regreso al Celta de Vigo, este anhelo se topa con la cruda realidad del club gallego, que en este momento tiene las 25 fichas ocupadas, por lo que antes de poder optar al regreso de su canterano, debería hacerle hueco con alguna salida.

Y esa es otra cuestión ya que el Celta de Vigo tendrá bastante movimiento durante el mes de enero, o al menos debería tenerlo ya que la intención es reforzar la plantilla pero antes deben salir. En la cabeza de todos en Balaídos están los nombres de Aidoo y Franco Cervi, que no cuentan para Claudio Giráldez y además acaban contrato el 30 de junio de 2026, por lo que podrían dejar dos vacantes para fichajes.

En el Celta optan de momento por mantener un perfil bajo aunque no esconden que es una opción que gustaría. La presidente Marián Mouriño lo admitió abiertamente tras la junta de accionistas. "Siempre lo he dicho con el tema de Gabri Veiga, Fer López, Miguel Rodríguez... de los que quieran volver, y se den las circunstancias. Aquí siempre vamos a recibir a los canteranos como se recibió en su día a Iago Aspas. Ojalá tengamos muchas historias como esa y Fer pueda volver algún día. La situación no está en nuestras manos, no es nuestro, pertenece a otro club. Serán sus decisiones, las de su club y las de sus agentes las que puedan abrir o no alguna opción", explicaba la mandamás.

También el que fuera su entrenador, Claudio Giráldez, reconocía la semana pasada que nunca quiso que se marchara. "No quería que se fuese y, evidentemente, me gustaría que volviese", dijo el técnico del Celta. Aunque como decimos, la tesitura en la que se encuentra el Celta provocará que más clubes de Primera puedan entrar en la carrera por su cesión al saber que Fer López tan solo piensa en volver a España.