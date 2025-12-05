Xabi Alonso da dos días libres a su plantilla y solo realizará un entrenamiento antes de medirse al Celta

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha decidido dar dos días de descanso a sus jugadores después de vencer al Athletic el pasado miércoles. Con un calendario que no da tregua, tan solo dispondrá de un entrenamiento para preparar un nuevo duelo de LaLiga ante el Celta

El Real Madrid vive momentos complicados en LaLiga. El equipo blanco, que perdió el liderato hace dos encuentros tras empatar en tres jornadas consecutivas, volvió a encontrarse con la victoria tras un gran partido frente al Athletic Club el pasado miércoles. Por ello, y conocedor del duro momento mental que han atravesado sus jugadores, Xabi Alonso decidió dar dos días de descanso a la plantilla.

Por ello, está planificado que el conjunto merengue vuelva a los entrenamientos el próximo sábado por la mañana, a partir de las 11.00 horas, para preparar el duelo ante el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu, programado para el domingo a partir de las 21.00 horas. Esta decisión sorprende ya que deja tan solo una sesión para encarar el duelo ante un equipo que, si bien no está gozando de la regularidad deseada, tiene argumentos suficientes para poner en apuros a un Real Madrid que ya se ha dejado puntos ante Rayo Vallecano, Elche y Girona.

Una decisión sorprendente en un momento complicado

En otras circunstancias, la planificación del técnico tolosarra tal vez no sería tan llamativa, pero el Real Madrid, a pesar de su última victoria, está experimentando un momento duro en la temporada.

Ante de vencer en San Mamés, de los últimos cinco enfrentamientos, el club blanco había conseguido tan solo una victoria, muy sufrida ante el Olympiacos en Champions League, tres empates, ante Rayo Vallecano, Elche y Girona en LaLiga, y una derrota, contra el Liverpool en Anfield, en la competición europea de clubes.

Estos resultados complicaron la temporada de un equipo que, hasta la jornada 11 de liga, habían ganado 10 encuentros. Ahora, son segundos en LaLiga a 1 punto del líder, el FC Barcelona, y en la Champions League, marchan quintos, a 3 puntos del líder y a 2 puntos de caer a los puestos de playoff.

El calendario no acompaña

El Real Madrid afronta el duelo ante el Celta siendo conocedor del durísimo partido que le aguarda pocos días después. El próximo miércoles 10 de diciembre, los de Xabi Alonso reciben en su feudo al Manchester City como parte de la jornada 6 de la Champions League.

Una nueva derrota en alguno de los dos encuentros, o resultados poco positivos, podrían poner en la cuerda floja al técnico tolosarra, el cual ha sido ya muy criticado tras vivir polémicas internas con jugadores como Vinícius o Valverde.

Además, a la ya conocida baja de Trent por una lesión de gravedad en el recto anterior del cuádriceps de su pierna izquierda, hay que sumarle las dudas con Camavinga, el cual sufrió un duro golpe en el tobillo ante el Athletic y tendrá que esperar al entrenamiento del sábado para probarse.