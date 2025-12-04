Trent se vuelve a romper y apunta a varios meses de baja

El lateral del Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, deberá parar como mínimo dos meses tras confirmarse una rotura en el recto anterior del cuádriceps sufrida ante el Athletic Club. El inglés queda descartado para la Supercopa, la Champions League y la recta final del tramo de liga antes de que acabe el año

El Real Madrid ha confirmado el alcance de la lesión que obligó a Trent Alexander-Arnold a abandonar el terreno de juego en San Mamés. Según el parte médico emitido por el club, el lateral inglés sufre “una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda”. Tras las pruebas realizadas en Valdebebas, se determinó que será baja durante un mínimo de tres semanas, aunque las previsiones internas del club apuntan a un periodo cercano a los dos meses, condicionando por completo su participación en el calendario de invierno.

Según la información publicada por Marca, el diagnóstico es más grave de lo esperado y obligará al defensor a reaparecer, como pronto, en febrero de 2026. De este modo, queda descartado para los compromisos de Champions League frente a Manchester City, Mónaco y Benfica, así como para la Supercopa de España, donde el Real Madrid deberá afrontar las semifinales frente al Atlético sin una de sus incorporaciones más relevantes del mercado veraniego.

Baja prolongada y antecedentes que preocupan

Trent ya había iniciado el curso entre molestias musculares, quedándose fuera durante el inicio de la pretemporada. Posteriormente, el 16 de septiembre sufrió una lesión en el bíceps femoral que lo mantuvo 31 días apartado y frenó su adaptación a la dinámica de Xabi Alonso. Este nuevo contratiempo vuelve a interrumpir su progresión y prolonga un inicio de etapa en el que todavía no ha logrado la regularidad esperada.

La rotura en el recto anterior también lo impedirá disputar varios partidos de LaLiga ante rivales directos y clubes en plena lucha por el liderato, como Celta, Alavés, Sevilla, Betis, Levante y Villarreal. En total, el internacional inglés se perdería al menos diez encuentros oficiales entre competiciones nacionales e internacionales.

Problema para Xabi Alonso y alternativas de emergencia

Con Dani Carvajal también lesionado, la baja prolongada del inglés abre un vacío importante en el lateral derecho. Ante el Athletic, Xabi Alonso recurrió a Asencio para completar la línea defensiva, una solución que podría repetirse, aunque otras opciones son valoradas. Fede Valverde surge como posibilidad para cubrir el flanco derecho, ofreciendo trabajo defensivo y salida rápida, mientras se evalúa la evolución de los lesionados.

Entre los resultados médicos del jueves, el Real Madrid recibió una noticia más alentadora: Eduardo Camavinga sufre únicamente un esguince leve de tobillo izquierdo. Pese a ser duda para el próximo partido de liga, el club confía en que pueda llegar con tiempo al importante duelo europeo frente al Manchester City.

Con la vista puesta en el calendario decisivo que se aproxima, Xabi Alonso deberá gestionar una defensa en cuadro mientras espera que Trent complete con éxito su recuperación en los plazos previstos.