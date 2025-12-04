San Mamés y el encontronazo con Vinícius: "Tres goles"

Vinícus volvió a ser abucheado y silbado en San Mamés, que más se encendió con las provocaciones del brasileño del Real Madrid que recordaba, constantemente, el resultado del partido a la grada del Athletic Club

El Athletic Club sufrió la ira de un Real Madrid que pasó por encima del equipo de Ernesto Valverde. El 0-3 imperó en el marcador con un Mbappé estelar, clave sobre el terreno de juego y con un Vinícius, que un partido más, se olvidó del fútbol y centró su partido en la grada. San Mamés y Vinícus protagonizaron el encontronazo del encuentro con el marcador a favor del Real Madrid. Como viene siendo costumbre, el brasileño volvió a tenerla con una afición rival a la que, en esta ocasión, no mandó a segundo división pero le recordó el resultado en contra. "Tres goles", decía y señalaba el jugador del Real Madrid con los dedos.

Encontronazo entre la grada de San Mamés y Vinícius

En el minuto 70 de partido, con 0-3 en el marcador y el partido más que resuelto, los pitos seguían sacudiendo los oídos de Vinícius que, una vez más, fue protagonista por sus gestos y no por su juego. El brasileño, que va sembrando polémica por allá por donde pasa, le recordó el resultado a la grada de San Mamés que más se encendía con las señales del delantero del Real Madrid. El futbolista señalaba con el dedo los tres goles que le habían colado al Athletic, mientras decía "tres goles". En el minuto 72, dos minutos después del encontronazo, Vinícius volvió a sacar los dedos meñique, anular y corazón a pasear para volver a recordar a la grada quién iba ganando en el partido. La hinchada vasca no se coartó y respondió con peinetas, entre otros gestos al atacante del Real Madrid que se marchó de San Mamés abucheado, pitado, sin goles, pero con tres puntos.

Vinícius recuerda al choque entre Cristiano Ronaldo y la grada del Athletic

La imagen de Vinícius recordó a una de las visitas de Cristiano Ronaldo a San Mamés en la que recordó, siendo campeón de Liga, los tres goles que el Real Madrid le endosó, en aquel momento, al Athletic Club. La grada rojiblanca recordó a aquel pique con el astro portugués que se mantuvo con el paso de los años. la rivalidad entre Real Madrid y Athletic Club es una de las más grandes e históricas de LaLiga, al tratarse de uno de los clásicos del fútbol español. El paso de Vinícius por San Mamés no ha pasado desapercibido para los aficionados vascos que vuelven a esperar el regreso del brasileño a la Catedral.