Lo mejor, lo normal y lo peor de Rego en el Athletic Club: "El valor de una victoria, de una derrota y de una situación"

El joven futbolista del Athletic Club fue titular, en su primera temporada a las órdenes de Ernesto Valverde, frente al Real Madrid. El canterano rojiblanco se mostro participativo y demostró personalidad sobre el césped de San Mamés, a pesar de los errores señalados por el 'Txingurri' que promete un gran futuro con Rego al que mima y enseña en Lezama

El Athletic Club fue arrollado por un Real Madrid liderado por Mbappé que no tuvo piedad del equipo rojiblanco y le endosó un 0-3 que vuelve a sembrar muchas dudas en San Mamés. El adelantamiento de la jornada 19 por los partidos de la Supercopa de España no ha sentado bien a un Athletic Club que introdujo un par de cambios, respecto al once titular clásico, para el choque liguero. Íñigo Lekue jugó en la banda derecha, Boiro en la izquierda y Rego, que cada día suma más minutos en el Athletic, formó un doble pivote junto a Galarreta. Precisamente, el partido del joven centrocampista fue noticia en Bilbao y una de las únicas cosas positivas que el club vasco saca del duelo ante el Real Madrid, aunque Valverde insiste en que aún queda mucho camino por recorrer con el futbolista. En rueda de prensa, el 'Txingurri' destacó lo mejor, lo normal y lo peor de Rego, que está aprendiendo "el valor de una victoria, de una derrota y de una situación".

La mejor noticia para el Athletic Club es el crecimiento de Rego

El técnico del Athletic destacó la actuación de Rego en un partido de un nivel muy elevado en la temporada en la que pisa por primera vez el primer equipo rojiblanco. "Me ha asombrado Rego. Que pueda jugar un partido contra el Real Madrid en esa temporada que ha debutado y haciendo los partidos que está haciendo para nosotros es una buena noticia porque es un jugador que tiene y esperamos que tenga recorrido en el Athletic durante muchos años y luego que se desenvuelva", subrayaba el técnico vasco sobre lo positivo de Rego que estuvo participativo durante todo el encuentro, aunque pecó de inexperiencia e imprecisiones, algo normal según Valverde. "Los jóvenes cuando entran siempre tienen que aceptarse y luego tienen que conocer también, a veces lo he dicho aquí, el valor de una victoria y el valor de una derrota y el valor de una situación", subraya el 'Txingurri'.

El aspecto a mejorar de Rego para asentarse en Primera división con el Athletic Club

Precisamente, este hecho es lo que deberá mejorar Rego durante este curso para asentarse en el esquema de Ernesto Valverde de cara al futuro, algo que le faltó para hacerse con el control del partido ante el Real Madrid. "Hay momentos en el partido en los que no teníamos que haber ido tanto, teníamos que habernos esperado un poco más a que pasara ese mal rato y habernos reforzado porque luego los partidos tienen muchos micropartidos dentro y hay veces que cuando estás mal, porque el contrario está mejor, tienes que hacerte fuerte, no conceder y luego habrá un momento en el que tú estés bien y tienes que ir fuerte a golpearles. Las cosas se van aprendiendo con el tiempo", sentencia.