Djaló carga contra Ernesto Valverde por su salida del Athletic Club: "Si me hubiera hecho sentirme un poco más importante"

El futbolista cedido por el Athletic, que hizo todo lo posible para quedarse en la plantilla de Ernesto Valverde esta temporada, reconoce que el técnico rojiblanco fue una pieza clave en su salida y no sintió su apoyo en un momento muy delicado por el que atravesó Djaló, achacándole parte de la culpa de su fracaso en su primera temporada en San Mamés

Álvaro Djaló llegó al Athletic Club en el mercado de fichajes del verano de 2024 como revelación en la liga portuguesa. El joven extremo llegaba en su mejor momento al cuadro rojiblanco que hizo un esfuerzo económico para contar con el atacante. Su primera temporada en Bilbao fue decepcionante y, en el siguiente mercado, salió rumbo a Qatar. El futbolista asegura que la salud mental le jugó una mala pasada en su estancia en el Athletic, al igual que Ernesto Valverde contra quién ha cargado por su salida del club alegando que "si me hubiera hecho sentirme un poco más importante habría sido otra historia porque me habría dejado la piel mucho más".

Djaló carga contra Valverde por su salida del Athletic

El futbolista cedido por el Athletic Club sigue añorando al equipo vasco, al que se negó a salir pero las condiciones del club le obligaron. Su paso por el equipo de Ernesto Valverde fue decepcionante, algo que achaca, en parte, al propio técnico. "Se lo comenté a Mikel González, el director deportivo. Si me hubiera hecho sentirme un poco más importante habría sido otra historia porque me habría dejado la piel mucho más", subraya el extremo. "En la temporada que pasé allí hablé con él (Valverde) dos o tres veces, no más. Lo hice mucho con el psicólogo, con el director deportivo y con mis compañeros, que intentaban ayudarme. El problema es que cuando la cabeza no funciona es imposible que las cosas salgan bien. Es el motor del ser humano y en el fútbol es imprescindible", aclara Djaló en as.

Djaló entona el mea culpa de su temporada en el Athletic

Aún así, Djaló también entona el mea culpa al admitir que le faltó confianza en sí mismo, provocado, en gran parte, por los problemas de salud mental que sufrió. "Me faltó más confianza en mí mismo. Debí creérmelo un poco más, como había hecho en Braga. En ese sentido pude hacerlo mejor, pero esto me ha hecho madurar más como persona y como futbolista", empieza diciendo. "Fue una mezcla de factores. No estuve bien psicológicamente y no pude estar a la altura. No jugaba y me costó adaptarme a la situación. Ahora lo tomo como una experiencia que me hará crecer", asegura Djaló que admitió que salir del Athletic le dolió. "Iba a ser una temporada ilusionante para mí, pero no salieron bien las cosas. Me molestó tener que irme, pero es parte del fútbol y lo he asumido. Yo intenté quedarme de todas las formas y no pudo ser. No merece la pena remover el pasado porque la vida continúa", sentencia el extremo cedido del Athletic.