Xabi Alonso: "Hemos hecho un partido muy completo en un estadio exigente y en un momento importante"

Xabi Alonso calificó la victoria del Real Madrid en San Mamés como "el partido más redondo de la temporada", una noche en la que su equipo rompió la racha de empates con una actuación sólida, eficaz y sostenida en la calidad colectiva que exhibió para dominar al Athletic Club de principio a fin

Xabi Alonso salió de San Mamés con la convicción de haber presenciado la actuación más completa de su equipo en lo que va de curso. Tras la victoria por 0-3 frente al Athletic Club, el entrenador del Real Madrid dejó claro que el encuentro en Bilbao representó un punto de madurez competitiva para un conjunto que arrastraba una racha de empates y necesitaba reencontrarse con una versión fiable, contundente y capaz de imponer su autoridad en un escenario de máxima exigencia.

"Ha sido el partido más redondo de la temporada", afirmó sin rodeos, abriendo así una valoración cargada de satisfacción por el nivel colectivo que mostraron sus futbolistas. El triunfo llega, además, en un momento clave: con un calendario apretado, con desgaste acumulado y en un estadio donde ningún visitante suele tener facilidades.

Romper la dinámica y firmar un partido completo

Durante la rueda de prensa posterior al choque, Alonso recalcó que el equipo afrontaba el duelo con la necesidad de despejar dudas. "Era un partido importante porque queríamos romper la dinámica de empates. Veníamos con la preparación y la calma necesarias y hemos hecho un partido muy completo en un estadio exigente y en un momento importante", subrayó.

El técnico insistió en que, más allá del resultado, lo que más valoró fue la capacidad del grupo para ejecutar el plan con disciplina y continuidad durante los 90 minutos. En su análisis puso el foco en la estabilidad mostrada en todos los tramos del partido, una de las principales demandas de las últimas semanas.

"El rendimiento" y la "calidad colectiva", señaló, fueron las claves para que el Real Madrid pudiera "controlar el partido" con solvencia y sin perder el orden en ninguna fase. La visita a San Mamés, remarcó, estaba marcada en rojo como un test de carácter tras el empate en Girona. "Después del empate en Girona sabíamos que era un momento importante. El calendario era muy exigente y había que sacarlo adelante", añadió Alonso.

Mbappé y Vinicius, conexión decisiva

La exhibición de Kylian Mbappé fue uno de los temas inevitables en la comparecencia del entrenador. El francés marcó dos tantos y participó activamente en el tercero, confirmando un estado de forma sobresaliente. Alonso no escatimó elogios: "Está en un muy buen momento", afirmó, destacando la determinación del atacante en cada acción y su capacidad para decidir partidos complejos.

El técnico también valoró la relación futbolística que el delantero mantiene con Vinicius, una sociedad que está multiplicando la amenaza ofensiva del conjunto blanco. "Muy buena conexión", sintetizó sobre la dupla, cuyos movimientos combinados fueron un problema constante para la defensa rojiblanca.

Courtois, decisivo en los momentos críticos

Dentro de un rendimiento coral de alto nivel, Xabi Alonso quiso detenerse en las intervenciones claves de Thibaut Courtois, que sostuvo al equipo en momentos puntuales de la primera mitad. El belga detuvo remates de Guruzeta y Berenguer que podrían haber cambiado el desarrollo del encuentro.

"No es noticia que haga paradas decisivas", comentó Alonso, recordando que el guardameta acostumbra a aparecer cuando el partido lo exige. "Nos ha permitido mantener la ventaja para seguir creciendo en el partido", añadió, reconociendo la importancia de esas acciones para que el equipo pudiera asentarse y ampliar la diferencia en el marcador.