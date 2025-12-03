Manolo Lama señala directamente al Real Madrid: "Llevan tres salidas seguidas en Liga y eso al final se paga"

El periodista analizó la situación que está viviendo el conjunto de Xabi Alonso en el campeonato doméstico, donde han firmado el empate contra el Rayo Vallecano, Elche y Girona, todos a domicilio, al igual que el duelo de esta tarde ante el Athletic en San Mamés

El Real Madrid afronta un duelo importante esta noche en San Mamés para el Athletic Club. Los de Xabi Alonso llegan en una situación delicada, ya que han empatado los tres últimos encuentros de LaLiga y han visto cómo el Barcelona se ha colocado como líder de la clasificación. Por ello, periodistas como Manolo Lama han criticado el hecho de que el conjunto blanco esté disputando tantos partidos fuera del Santiago Bernabéu, ya que con el de hoy ante los de Ernesto Valverde serán un total seis seguidos jugando a domicilio.

La situación del Real Madrid en Liga hace saltar las alarmas

No son días fáciles para Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid. El entrenador tolosarra está siendo objeto de crítica por los malos resultados de los últimos partidos, que han hecho saltar las alarmas en la entidad merengue. Además, el conjunto blanco afronta encuentros de alto nivel e importancia, como el de esta noche ante el Athletic en San Mamés o el duelo contra el Manchester City en el Santiago Bernabéu el próximo miércoles. De esta manera, son dos citas que podrían dictar sentencia en torno al futuro del extécnico del Bayer Leverkusen en el club madridista. Por ello, periodistas como Manolo Lama han querido hacer hincapié en el número de choques que está disputando la plantilla a domicilio, sumándole la de hoy frente a los de Ernesto Valverde: "Otra salida más. Que es que el Madrid lleva tres seguidas en Liga, en este alargue de inteligencia que tuvo el club de tirarse nueve partidos seguidos sin jugar en casa y eso al final se paga. Hoy, como habéis dicho, el Barça le ha ganado al Atlético y le saca cuatro puntos. El Madrid tiene toda la presión y como no gane, yo te digo que los días previos al Real Madrid-Celta van a ser movidos".

Por ello, el Real Madrid encara una prueba de fuego contra el Athletic, que no viene tampoco de tener la mejor racha de resultados. De hecho, el conjunto de Ernesto Valverde cayó duramente derrotado en su visita al Barcelona en el Spotify Camp Nou por 4-0, además de recibir la tarjeta roja de Sancet. Además, el conjunto vasco también perdió los tres puntos frente a la Real Sociedad y Getafe, en Anoeta y San Mamés, respectivamente. Por otro lado, la situación en Champions League tampoco es la mejor, ya que empataron la semana pasada contra el Slavia Praga y se posicionan vigésimo séptimos en la clasificación.

Mbappé y Vinicius, obligados a liderar

Pocas dudas debe haber con la implicación que está mostrando Mbappé esta temporada en el Real Madrid. El futbolista francés está dando un paso adelante en su segunda campaña en el conjunto blanco y firmando un arranque de curso muy distinto que el de la 2024/2025. De hecho, viene de hacer cinco goles y una asistencia en los últimos tres partidos, frente al Elche, Olympiacos y Girona. No obstante, otros como Vinicius no están tan acertados a la hora de ver puerta, ya que tan solo ha hecho cinco tantos con la elástica merengue, por lo que Xabi Alonso necesitará la mejor versión de ambos futbolistas para mejorar la situación en LaLiga.