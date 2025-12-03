El Real Madrid planifica una profunda reestructuración: varios jugadores señalados y un objetivo claro para la defensa

El Real Madrid trabaja en ajustes inmediatos para recuperar solidez competitiva y encarar el próximo mercado con una hoja de ruta clara. La directiva, junto a Xabi Alonso, evalúa salidas de peso, movimientos estratégicos en defensa y un refuerzo prioritario: Dayot Upamecano, mientras varios futbolistas afrontan un futuro incierto en el equipo

El Real Madrid encara semanas decisivas con un doble frente abierto: recuperar su nivel competitivo y rediseñar una plantilla que acumula dudas. Xabi Alonso y su cuerpo técnico han intensificado el análisis interno para encontrar soluciones a un rendimiento cada vez más irregular, lo que implica mejoras en el juego, pero también una serie de decisiones estructurales de cara al mercado. En este contexto, el club considera prioritario incorporar un centrocampista y un central, siendo Dayot Upamecano, actual jugador del Bayern Múnich, el favorito para reforzar la defensa.

El proceso de reordenación afectará a varios nombres importantes. Aunque el club aún no ha tomado una decisión definitiva sobre Antonio Rüdiger, cuyo contrato finaliza el 30 de junio, sí ha dado un paso al frente con David Alaba. El austríaco, lastrado por continuas lesiones, no seguirá en el equipo más allá del verano. Su salida abre un escenario donde el Real Madrid deberá recomponer el eje defensivo con una mirada a largo plazo.

Dos posibles salidas para hacer caja

Uno de los movimientos más significativos atañe a Rodrygo Goes. Después de meses marcados por el debate sobre su rol, su rendimiento y su adaptación a la nueva estructura del equipo, la situación ha dado un giro. Según informó The Athletic, el club escuchará seriamente ofertas por el brasileño, afectado por una preocupante sequía goleadora y sin un encaje claro en el sistema actual. El jugador, que esperaba recuperar protagonismo con la llegada de Xabi Alonso, se encuentra en la misma encrucijada que antes del verano.

Su salida probable se suma a la situación compleja de Dani Ceballos. A punto de recalar en el Olympique de Marsella hace unos meses, y con constantes rumores sobre un eventual regreso al Real Betis, el utrerano también está en la rampa de salida. Las pretensiones salariales del centrocampista, alrededor de 4,5 millones netos por temporada, han frenado a varios pretendientes, por lo que el Madrid estaría dispuesto a rebajar su precio para facilitar una transferencia.

Más nombres señalados: Fran García y la vía Endrick

El proceso de selección interna también afecta al lateral Fran García, cuya situación resulta especialmente llamativa. A pesar de rendir correctamente cuando ha sido necesario sustituir a Álvaro Carreras, su continuidad no está garantizada. Los recurrentes problemas físicos de Ferland Mendy hacían prever que el club aseguraría la posición, pero la directiva sopesa una salida si aparece una oferta convincente.

En otro frente, Endrick apunta a salir cedido en invierno rumbo al Olympique de Lyon, una operación sin opción de compra que busca darle minutos y continuidad. El club considera que necesita seguir formándose antes de competir en un vestuario encabezado por Kylian Mbappé. Aun así, solo se permitirá la salida de un delantero, ya que el equipo necesita un recambio fiable para el francés.

Gonzalo García, una de las irrupciones más destacadas de la casa, también genera interés en el mercado. Su situación será analizada de cara al verano, aunque el club no contempla una venta inmediata, valorando su progresión y su potencial a medio plazo.

La hoja de ruta de la dirección deportiva avanza hacia una reestructuración profunda con nombres ya señalados: Alaba, Rodrygo, Ceballos, Fran García y Endrick. El objetivo es construir un bloque más fiable, reducir la dependencia de determinados perfiles y fortalecer posiciones que han mostrado debilidades. Con Upamecano como prioridad defensiva y con varios frentes abiertos, el Real Madrid se prepara para un verano decisivo que podría marcar el rumbo de su proyecto.