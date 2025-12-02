El Real Madrid le abre la puerta de salida a Rodrygo tras su pérdida de protagonismo

Rodrygo Goes vive su momento más delicado desde que llegó al Real Madrid. Su rol secundario en la banda derecha, la consolidación de Vinícius en la izquierda y la falta de minutos en posiciones que considera ideales han llevado al brasileño a valorar escenarios que antes no contemplaba, teniendo el beneplácito del club para salir

Rodrygo Goes ha quedado relegado a un segundo plano en la rotación ofensiva del Real Madrid en este inicio de temporada. En medio de un entorno dominado por el debate permanente en torno a Vinícius y a la irregularidad defensiva del equipo, la situación del brasileño ha pasado casi desapercibida. Sin embargo, el atacante atraviesa un punto crítico: su protagonismo se ha reducido hasta equipararse al de Brahim Díaz en la lucha por el extremo derecho, un rol muy alejado del que aspiraba a ocupar.

Para el jugador, el escenario actual supone un empeoramiento respecto al curso pasado. Muchos interpretaron que su falta de continuidad se debía a la gestión de Carlo Ancelotti, pero la llegada de Xabi Alonso no ha modificado el reparto de posiciones en ataque. La banda izquierda sigue reservada para Vinícius Junior, una decisión que, aunque lógica por rendimiento, condiciona el espacio natural de Rodrygo, que no se siente igual de cómodo partiendo desde la derecha.

Todos los caminos conducen a una salida

Consumido ya un tercio de la temporada, el delantero se encuentra en una posición similar a la de junio. Su esperanza de recuperar protagonismo con el nuevo entrenador no se ha materializado y su participación ha quedado limitada a tramos puntuales o a situaciones específicas del juego. Con un Mundial a las puertas y la intención de ser una pieza relevante en la Selección de Brasil, el futbolista no puede permitirse prolongar su estancia en el banquillo durante los meses decisivos de competición.

En este contexto, The Athletic, a través de la información firmada por Mario Cortegana, señala que Rodrygo está “dispuesto a considerar ofertas”. Según dicho medio, el Real Madrid tampoco vería con malos ojos estudiar propuestas, aunque no pretende desprenderse del jugador a cualquier precio. En el club son conscientes de que el mercado de invierno acostumbra a distorsionar los valores de traspaso y no contemplan movimientos que comprometan la planificación deportiva.

Mientras tanto, el cuerpo técnico ha encontrado alternativas en la propia plantilla. Franco Mastantuono, una de las apuestas firmes de Xabi Alonso, ha respondido a las expectativas cada vez que ha estado disponible. Su aportación defensiva, especialmente en la presión sobre el lateral rival, ha sido bien valorada, aunque aún debe adquirir mayor madurez con el balón. La confianza del entrenador en él es evidente y ha reducido todavía más las opciones de Rodrygo en esa franja del campo.

Un futuro que entra en fase de reflexión

La posibilidad de una salida, ya sea en verano o en un escenario excepcional durante el invierno, aparece ahora sobre la mesa por primera vez desde que Rodrygo aterrizó en Madrid. El delantero llegó para consolidarse como una pieza decisiva y logró firmar una temporada 2023/24 de notable impacto: 51 partidos, más de 3.300 minutos, 14 goles y 9 asistencias entre todas las competiciones. Sin embargo, la realidad actual dista de aquella versión que le situó como un jugador capital en varios tramos de la campaña.

En la entidad valoran tanto su talento como su capacidad para aparecer en momentos importantes, pero reconocen que su encaje táctico está condicionado por la estructura del ataque. La jerarquía de Vinícius y las necesidades del sistema han provocado que Rodrygo tenga que adaptarse constantemente a roles que no son sus preferidos, algo que afecta a su continuidad y a su rendimiento.