Dura critica de Cañizares a Xabi Alonso: "El juego del Real Madrid en general es muy pobre"

El exfutbolista hizo balance del nuevo 'pinchazo' del conjunto blanco contra el Girona en Montilivi, que supuso el tercer empate consecutivo de la entidad merengue, lo que le dejó el liderato en bandeja para el Barcelona

El Real Madrid no pudo sacar los tres puntos de su enfrentamiento con el Girona, en el encuentro correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports. De esta manera, muchas voces reconocidas en el mundo del fútbol se han hecho eco del 'pinchazo' del conjunto de Xabi Alonso ante los de Míchel, que les hizo perder el liderato de la clasificación. En este sentido, Cañizares, exfutbolistas, ha criticado el juego de la entidad merengue, señalando además a futbolistas de la plantilla como Fede Valverde, destacando su "tristeza e intrascendencia".

Cañizares critica directamente a Fede Valverde

En este sentido, Cañizares apuntó, en El Partidazo de Cope, el gran problema del Real Madrid que le volvió a costar puntos a los de Xabi Alonso en LaLiga: "No se puede jugar todo el rato al pie, hay que moverse mucho más, hay que generar más espacios, hay que hacer paredes, hay que generar juego de primer toque. Porque todo el mundo sabe defender. Defender es lo más fácil. Hay que ubicarse bien, estar atento, anticipar. Si todo el mundo pone voluntad, es lo más fácil. Y eso no se desactivo solo con un 'la quiero aquí al pie'. Creo que el juego del Real Madrid en general es muy pobre y el momento de algunos jugadores, irreconocible". Por último, el exfutbolista destacó al figura de Fede Valverde: "La tristeza e intrascendencia con la que juega Valverde no es reconocible". De esta manera, el conjunto blanco se está viendo penalizado y castigado por actuaciones de muchos de sus jugadores, además del planteamiento y las decisiones que toma el técnico tolosarra desde el banquillo, como la de meter a Gonzalo García en el minuto 90 o dejar a Endrick de nuevo sin vestirse de corto.

El Real Madrid puso punto final al mes de noviembre con un saldo de dos victorias, tres empates y una derrota, dejando en muy lugar la estadística, sobre todo en LaLiga, donde los de Xabi Alonso ha perdido la primera plaza de la clasificación. La falta de acierto del conjunto blanco y los problemas defensivos le han dejando al equipo sin conseguir los tres puntos contra el Rayo Vallecano, Elche y Girona. Por ello, el Barcelona es el nuevo líder de la competición con un total de 34 puntos, a diferencia de los 33 que tiene la entidad merengue, además de los 32 del Villarreal y 31 del Atlético de Madrid.

Xabi Alonso, con una prueba de fuego ante el Athletic Club

Tras el empate contra el Girona en Montilivi, el Real Madrid ya pone el foco en el encuentro del próximo miércoles en San Mamés frente al Athletic Club, en el choque de la jornada 19 que coincide con la disputa de la Supercopa de España. Por ello, un nuevo 'pinchazo' ante los de Ernesto Valverde podría suponer hacer saltar todas las alarmas, con la opción de que la destitución de Xabi Alonso pueda estar sobre la mesa si el conjunto blanco cae derrotado en el duelo de LaLiga.