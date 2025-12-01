Xabi Alonso ya pidió reforzar un centro del campo muy criticado en el Real Madrid

El empate del Real Madrid en Girona confirmó que el conjunto blanco sigue sin resolver los problemas que arrastra desde el inicio de curso, especialmente en un centro del campo al que le cuesta dar fluidez y continuidad al juego. La ausencia de un mediocentro con criterio vuelve a señalar a la dirección deportiva, que en verano descartó reforzar la posición

El Real Madrid encadenó en Montilivi un nuevo resultado que prolonga la sensación de inestabilidad que acompaña al equipo lejos del Santiago Bernabéu. Tras los empates ante Rayo Vallecano y Elche, el conjunto dirigido por Xabi Alonso firmó otro 1-1 que le aparta del liderato y alimenta un debate creciente sobre el rendimiento del centro del campo. Pese a disponer de ocasiones para vencer al Girona, los madridistas volvieron a mostrar dificultades para controlar los tramos decisivos del encuentro e imponer su ritmo con claridad.

El choque subrayó una carencia que se arrastra desde los últimos meses: la falta de un futbolista capaz de aportar pausa, precisión y lectura desde la medular. Jugadores como Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga o Fede Valverde ofrecen despliegue físico, intensidad y llegada, pero ninguno parece cubrir el espacio creativo que durante años ocuparon Toni Kroos y Luka Modric. La transición iniciada con la salida progresiva de ambos continúa sin una solución plenamente definida.

Xabi Alonso insistió en verano en reforzar la posición

La situación no tomó por sorpresa al técnico tolosarra. Según se explicó en su momento, Xabi Alonso trasladó al club la necesidad de incorporar un mediocentro de perfil organizador, con Martín Zubimendi como objetivo prioritario. Sin embargo, la dirección deportiva decidió no abordar una operación costosa en un mercado en el que ya se había invertido en jugadores como Tchouaméni, Camavinga, Bellingham o Güler. Según recogió OK Diario: “El club dejó claro a Xabi Alonso que no se iba a hacer ningún esfuerzo por reforzar el centro del campo porque consideraban que lo que había tenía que ser suficiente”. La entidad madrileña transmitió al técnico que no asumiría los cerca de 70 millones finalmente abonados por el Arsenal.

A partir de ese momento, Alonso asumió la planificación y se propuso potenciar las virtudes de los jugadores disponibles. No obstante, el rendimiento colectivo no está alcanzando la regularidad esperada. En la zona noble del club comienzan a asumir que el equipo vive episodios de desconexión y que le cuesta reaccionar cuando el partido se vuelve adverso, una circunstancia que se ha repetido en varias salidas recientes. El duelo del miércoles ante el Athletic Club se presenta como una prueba relevante para medir el estado del grupo.

Roncero critica el nivel del centro del campo blanco

Las voces críticas aumentaron tras el empate. En Carrusel Deportivo, Tomás Roncero expuso un análisis especialmente duro sobre el rendimiento de los centrocampistas. “El mejor centro del campo se ha sustituido por chavales que salen del gimnasio”, afirmó, señalando a Camavinga, Tchouaméni y Valverde. El periodista insistió en que “es que es verdad... '¡Camavinga, Tchouameni, Valverde! ¡Dicen “venga vamos a pegarnos todos, qué fuertes somos, qué cachas”!’”, y añadió que “¡ya, pero habrá que cuidar un poquito de la pelota, de dar pases de 30 metros, y caños, y sombreros, y un tiro a la escuadra...! ¡No sé, digo yo! ¡Lo digo por hacer algo diferente a estar cachas!”.

Roncero matizó posteriormente su discurso destacando las cualidades técnicas de los jugadores. “Tchouameni tiene buen pie, Camavinga tiene una zurda espectacular a priori, Valverde cuando ha estado en su 'prime' es un jugador descomunal y Bellingham... Mira, lo puedo decir en inglés porque me entenderá, 'está missing'”, comentó. Recordó además que el británico, tras deslumbrar a Europa, atraviesa un momento más gris y sin una posición claramente definida.

Mientras el debate continúa, Martín Zubimendi ya explicó en su momento por qué optó por un cambio de rumbo en su carrera y se decantó por el Arsenal. Reconoció que no fue una decisión sencilla y que valoró el interés de varios clubes, entre ellos el Real Madrid. “No ha sido un cambio fácil. Todo el mundo sabe lo que me ha dado la Real. Cuando di el paso, me fijé en el Arsenal porque encajo bien con el estilo. Es un equipo joven, con pasión y ambición. Lo hablé con mi familia... pero es una decisión personal”, confesó.

Con un calendario que no concede tregua y un equipo que busca regularidad, el Real Madrid afronta las próximas semanas con la necesidad de recuperar fútbol, solidez y una identidad más reconocible en el corazón del campo.