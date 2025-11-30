Girona 1-1 Real Madrid: Mbappé no puede con la fe de Montilivi

Ounahi hizo el primer tanto del partido en el 45, minutos después de que el VAR le anulase un tanto por mano a Mbappé. El francés hizo el 1-1 en el 66, desde el punto de penalti tras una acción que provocó Vinicius

Girona y Real Madrid se veían este domingo desde las 21:00 horas en Montilivi con dos objetivos muy diferentes en esta jornada 14 de LaLiga EA Sports. En el caso de los de Míchel, salir de los puestos de descenso y seguir remando para conseguir el objetivo de esta campaña: la permanencia en Primera. Por el lado de los pupilos de Xabi Alonso, recuperar el liderato tras la victoria del Barcelona y viéndose también superado por el Villarreal. Blaugranas y groguets vencieron a Deportivo Alavés y Real Sociedad respectivamente.

El Real Madrid no se acomoda con el Girona

El encuentro empezó con un Girona que trataba de salir con el balón jugado desde atrás. El Madrid, muy agresivo en la presión, trataba de recuperar el balón para generar peligro sobre la portería de Gazzaniga. El Girona y el Real Madrid empezaron una bonita batalla por la posesión pero que estuvo falta de ocasiones de gol.

Militao avisa, Mbappé marca y el VAR anula

La primera ocasión y una de las más claras de la primera mitad la tuvo el Real Madrid en el 38 cuando Gazzaniga sacó una gran mano al cabezazo en el segundo palo de Militao. El brasileño remató el centro de un Mbappé muy activo. Este fue el aviso del Real Madrid que en el 39 marcó. Los jugadores del Girona protestaron y finalmente, en una mano de Mbappé (en una jugada del gol embarullada) que no se vio a simple vista, provocó que el VAR avisase al colegiado para posteriormente anular el tanto.

Ounahi la clava en la escuadra de Courtois

El Girona, con el susto en el cuerpo, se sacudió el miedo con un auténtico golazo de Ounahi en el 45. El jugador del Girona la recibió en la frontal del área, bastante centrado y sin dudarlo, preparó su pierna derecha y la puso imposible a la escuadra izquierda de Courtois. El Girona pasaba del 0-1 al 1-0 y con el descanso a la vuelta de la esquina.

El Real Madrid apura para volver al liderato

El Real Madrid empezó el segundo tiempo con un cambio. Entró Camavinga por Arda Güler. Buscaba Xabi Alonso más presencia en el centro del campo y vaya si la consiguió. Si Mbappé estaba activo en la primera, en la segunda fue un auténtico ciclón que iba un par de pasos por delante de sus compañeros. Pero el Girona tuvo una muy clara en el 56 y fue en las botas de Vanat.

Solo el paradón de Courtois evitó el segundo de los de Míchel. El Real Madrid se siguió desmelenando en el ataque y en uno de los pocos uno contra uno que intentó Vinicius llegó un penalti para los blancos. Con tremenda seguridad, Mbappé lo transformó en el minuto 66 para poner el empate en el marcador. En el tramo final del choque, el Real Madrid lo intentó con todo, encerró al Girona pero finalmente se tuvo que conformar con el empate y cederle el liderato al Barcelona con 34 por los 33 de Xabi Alonso. El Girona se queda con 12 y sigue en descenso.