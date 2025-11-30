Michel discrepa entre el penalti de Vinicius y la polémica con Rodrygo

El técnico del Girona reconoció que el que se señaló "es justo" y en el caso de Rdroygo Goes "se tropieza"

El Girona salió este domingo con mucha personalidad para jugarle de tú a tú al Real Madrid. Los de Míchel quisieron mimar el balón y lo consiguieron por momentos en el primer tiempo. El gol de Ounahi fue el premio. En el segundo acto, el empuje del Real Madrid les obligó a dar un paso atrás y a conformarse con un punto que aunque sirve de poco, supone una gran inyección de moral. El técnico del Girona fue preguntado por la acción de Rodrygo en la que el Madrid pidió penalti y con sinceridad, admitió que no la vio para al verla en televisión, desestimar que fuese merecedora de pena máxima.

Míchel se moja con el penalti que el Real Madrid protesta sobre Rodrygo

Quiso Míchel diferenciar entre el penalti señalado a Vinicius y el que protestó el Real Madrid sobre Rodrygo que no fue señalado: "En el de Vinicius hay un contacto. Hugo Rincón va en la carrera con Vinicius y le tira. En el de Rodrygo, el contacto no es suficiente, ya se está cayendo, se tropieza. Si el VAR hubiese entrado... pero se interpreta bien que hay un ligero contacto y en el fútbol no debería ser penalti. Es mínimo. El penalti de Vinicius sí, es justo, pero está claro que el de Rodrygo se tropieza al hacer el regate, no es penalti".

Míchel reconoció que el punto ante el Real Madrid pero la realidad es que no les sirve para salir de los puestos de descenso: "Es un buen punto, pero seguimos en descenso. Hemos de seguir remando y sufriendo mucho para salir de esta situación. Contento por la actitud y un punto ante un rival muy complicado. En la segunda parte nos costó muchísimo y ellos se impusieron bastante. En la primera estuvimos más donde queríamos".

Un Girona cansado y que sufrió

El técnico del Girona reconoció que el tramo final del encuentro se les hizo muy largo por la falta de piernas: "Sí porque no teníamos las piernas, estábamos muy en bloque bajo y ellos tienen un potencial enorme en ataque y en cualquier situación te podían hacer el segundo gol. Tuvimos, con los cambios, un par o tres de transiciones. Por ejemplo con Joel Roca pudimos hacer mucho más. Ellos estaban muy altos y tienen jugadores diferenciales. Era sufrir y aguantar todo lo que se pudo. Lo hicimos y muy contentos por el punto".

Además, reconoció que los cambios en el segundo tiempo de Xabi Alonso posibilitaron que los visitantes dominasen el segundo tiempo: "Teníamos un plan de partido para tener opciones a la espalda con jugadores rápidos. En la primera parte lo hicimos muy bien, cambiaron tácticamente y metieron a Rüdiger en la izquierda. El Madrid se hizo muy dominador".