Girona - Real Madrid: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 14 de LaLiga

El líder busca una victoria para despejar las dudas que generó en Vallecas y en el Martínez Valero ante un Girona que quiere dejar de estar en la zona baja de la tabla

Este domingo el Girona se enfrenta al Real Madrid en el estadio de Montilivi, este encuentro corresponde a la decimocuarta jornada.

El conjunto gironí, se encuentra antepenúltimo de la tabla y cuenta con 11 puntos. Poco a poco está mejorando a nivel de juego y eso se pudo observar en el pasado encuentro liguero frente al Real Betis, en el que consiguió un empate.

En los siete partidos que ha disputado en su casa, ha obtenido 8 ochos puntos, algo que espera ampliar en la visita del conjunto blanco. La dinámica de los de Míchel es un tanto irregular: dos victorias, dos empates y dos derrotas.

Por otro lado, el Real Madrid es el actual líder de LaLiga tiene que ganar si quiere seguir siéndolo. En las dos últimas jornadas, se ha dejado cuatro puntos que pueden ser vitales en el devenir de la competición nacional, los de Xabi Alonso se la juegan con varios desafíos por delante: anotar un gol -llevan dos partidos sin marcar en liga- y volver a recuperar la forma que mostró en los primeros encuentros.

Girona No Iniciado - R. Madrid

La entidad madrileña, suma 14 puntos -no volverá a jugar en su casa hasta el 7 de diciembre- en los siete partidos que ha disputado fuera del Bernabéu.

Girona FC - Real Madrid CF: fecha y horario del partido de la jornada 14 de LaLiga 25/26

El partido entre el Girona FC y el Real Madrid CF, tendrá lugar este domingo 30 de noviembre de 2025, a las 21:00 horas, en el estadio de Montilivi.

Girona FC - Real Madrid CF: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la decimocuarta jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal M+ LaLiga, sintonizable en el dial 54 y por el canal M+ LaLiga HDR, sintonizable en el dial 440 a través de la propia plataforma de Movistar+; tanto en su versión web como en su aplicación para móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este dial, como son los casos de Orange TV (dial 110) o LaLiga TV Bar (302).

Girona FC - Real Madrid CF: ¿Cómo seguir en directo online?

Para saber todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este domingo entre el Girona FC y el Real Madrid CF, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com.