Girona - Real Madrid, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

El duelo entre Girona y Real Madrid dará comienzo a partir de las 21:00 horas en Montilivi. Aún quedan dos horas para que le pelota ruede pero la previa da para mucho.

El Girona llega siendo el tercero por la cola, con 11 puntos y con un partido pendiente ante el Valencia. Los de Míchel no lo tendrán sencillo ante el Real Madrid pero el técnico de Vallecas pidió en la previa que Montilivi tenga un gran ambiente para empujar a los suyos.

Girona y Real Madrid llegan en situaciones diametralmente opuestas ya que los de Míchel están peleando por salir de los puestos del descenso y los de Xabi Alonso tienen la posibilidad de volver a subirse al liderato de Primera.

El Girona de Míchel no es ni por asomo el equipo que la pasada campaña jugó la Champions League y más aún, que en la 2023/24 peleó con los grandes por el título de Liga casi hasta el tramo final de la campaña. Los de Míchel suman 11 puntos y aún tienen un partido por disputar ante el Valencia. El cuadro catalán es el tercero por la cola y pretende este domingo dar la campanada ante el Real Madrid. Montilivi vio ganar a los suyos hace dos semanas cuando vencieron por la mínima al Deportivo Alavés. El propio Míchel habló en rueda de prensa sobre la importancia del choque ante el Real Madrid y pidió un gran ambiente en Montilivi.

Girona - Real Madrid hoy en directo en LaLiga EA Sports

El Real Madrid se presenta en Montilivi con la 'urgencia' de sacar los tres puntos si quiere recuperar el liderato que le ha arrebatado el Barcelona tras el triunfo de este pasado sábado. Los de Xabi Alonso han quemado su ventaja en el liderato tras empatar en las dos últimas jornadas. Barcelona, Villarreal y también el Atlético de Madrid han aprovechado para ajustar la parte alta de la tabla con victorias en esas últimas jornadas, incluida la 14. Pero el Real Madrid, con 32 puntos tras 14 jornadas, quiere reencontrarse con los triunfos a domicilio. El último triunfo del Real Madrid a domicilio fue en el Coliseum ante el Getafe.

Los últimos enfrentamientos entre Girona y Real Madrid

Fue en la temporada 2022/23 cuando el Girona venció por última vez al Real Madrid y lo hizo por un contundente 4-2. Después de ese triunfo han llegado tres triunfos consecutivos que tienen como peculiaridad que los catalanes no han conseguido marcar por nueve goles a favor de los merengues. Si el Girona quiere vencer este domingo, tendrán que romper esa racha de tres partidos sin marcarle a los blancos.