Míchel: "Que venga el Real Madrid nunca es bueno pero estamos bien para competir"

El técnico del Girona, en la rueda de prensa previa al encuentro contra los de Xabi Alonso, confirmo numerosas bajas como las de Lemar o Blind, además de informar sobre una molestia de Stuani que le "preocupa"

El Girona recibirá en el día de mañana al Real Madrid, en el encuentro correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports. Los de Míchel se enfrentarán a un equipo que viene de empatar sus dos últimos partidos del campeonato doméstico, frente a Elche y Rayo Vallecano, pero de vencer al Olympiacos en la UEFA Champions League. Por otra parte, el técnico del conjunto catalán han confirmado las bajas de jugadores como Blind o Lemar, que no han entrenado hoy con el resto del grupo, además de dejar la duda con Stuani por una molestia en el sóleo.

Míchel confirma las bajas de Blind y Lemar

En este sentido, Míchel comenzó la rueda de previa al partido del Real Madrid confirmando diferentes ausencias para la convocatoria de mañana: “Bajas seguras serán Juan Carlos, Van de Beek, David López, Krapyvtsov, Blind, Lemar y Portu. Blind y Lemar están mucho mejor, pero no han entrenado hoy con el grupo y no estarán en la convocatoira porque es un poco precipitado. En cuanto a Stuani tuvo una molestia en el sóleo y hay que hacerle pruebas. Veremos. Es una molestia que nos preocupa. Francés vuelve tras su lesión y está al cien por cien”.

Por otro lado, Míchel no dudo en alabar al Real Madrid en un análisis dónde explica las claves del partido: "El Madrid es el mejor equipo de LaLiga ahora mismo porque es el líder. Necesitamos a nuestra afición. Necesito un gran ambiente, es muy importante que todo el mundo tenga la sensación de que este partido no es una final, pero sí necesitamos sumar los puntos. Todo el mundo sabe cómo juega el Madrid y sus virtudes, que son muchas. Son difíciles de parar porque sus jugadores son top mundial y tiene al mejor jugador, al mejor goleador, al mejor portero. Son diferenciales en muchas fases del juego. Necesitamos que ellos no estén en su mejor versión y nosotros estar durante 90 minutos al 200% en defensa y ataque. Hay que sufrir y hacer un partidazo en defensa. Solo el Atlético de Madrid tiró más veces a portería, en todos los partidos que han jugado, que ellos. Llegan mucho al área rival y tiene jugadores diferenciales".

Míchel valora al Real Madrid de Xabi AlonsoDe esta manera, Míchel siguió apuntando detalles sobre el Real Madrid en esta Liga: “Les hemos analizado, tenemos muchos datos a favor y dicen que son primeros o segundos en la mayoría de cosas ofensivas. Es el primer equipo con pases buenos, es decir te hunden y es el que más pases hace en campo contrario. Es el segundo sin balón que más éxito tiene en recuperaciones de balón y en la presión. Es muy difícil porque tienen talento y jugadores diferenciales. El Madrid tiene cosas muy buenas, pero tiene una exigencia que cuando empatan todo se magnifica mucho. Tengo claro que viene el líder, el mejor equipo hasta ahora y necesitamos contrarrestarles y ser nosotros mismos”.

Por último, Míchel destacó que le "gustaría enfrentarme ahora a equipos más de nuestro nivel para ser capaces de mirar más hacia delante porque mañana podemos hacer un gran partido y perder. Que venga el Real Madrid nunca es bueno, pero estamos bien para competir. El 100% que podemos dar nos da seguridad, pero no nos asegura un buen resultado. Es algo que tendremos que conseguir en el campo y que no estén cómodos. Seguro que haremos un buen partido y seremos valientes. Tendremos nuestra identidad. No habrá ninguna duda de que haremos un gran partido”.