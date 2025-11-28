Xabi Alonso 'celebra' la vuelta de nuevos refuerzos de cara al partido contra el Girona

El Real Madrid ha contado esta semana con las buenas noticias de Rüdiger y Mastantuono, además del regreso de Courtois, que no pudo disputar el encuentro frente a Olympiacos debido a una gastroenteritis, por lo que el técnico tolosarra podría tener novedades en la convocatoria del encuentro del domingo ante los de Míchel

El Real Madrid trabaja en llegar con las mejores sensaciones al encuentro del próximo domingo ante el Girona, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports. Para ello, Xabi Alonso podría tener novedades importantes en la convocatoria. Una de ellas es la de Rüdiger, que sigue trabajando con el grupo y apurando sus opciones para estar disponible y tener luz verde para su regreso de corto. De la misma manera, Mastantuono sigue contando las horas para volver a jugar un partido con el conjunto blanco, algo que no hace desde casi un mes.

Mastantuono prepara su regreso en Montilivi

Mastantuono apunta a ser una de las buenas noticias del Real Madrid en el partido del domingo ante el Girona, ya que podría volver a una convocatoria de Xabi Alonso casi un mes después. El argentino disputó los 90 minutos del encuentro del 1 de noviembre contra el Valencia en el Santiago Bernabéu. Dos días después, el conjunto blanco comunicó un parte médico en referencia al exjugador de River Plate: "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Franco Mastantuono por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una pubalgia. Pendiente de evolución". Desde entonces, el futbolista de 18 años ha estado apartado del terreno de juego y recuperándose para volver a tener luz verde cuanto antes, por lo que podría ser este domingo cuando se active su opción y tenga el alta para poder vestirse de corto de nuevo.

Además, la gran carga de choques que se le presenta a la plantilla supone que el regreso de Mastantuono sea un refuerzo de lujo a estas alturas de la temporada, con equipos como el Athletic o Manchester City a la vuelta de la esquina. Por otra parte, Rüdiger sigue recuperándose de su lesión en el recto anterior de su pierna izquierda, que sufrió tras volver de sus compromisos internacionales con Alemania en el parón de selecciones de septiembre. Por ello, son más de dos meses en los que Xabi Alonso ha tenido que utilizar a Asencio, Militao y Huijsen, aunque estos dos últimos continúan siendo dudas para el duelo frente al Girona. Sin embargo, el alemán apenas ha podido hacer acto de presencia esta temporada con el Real Madrid, ya que tan solo ha jugado el encuentro contra el Real Oviedo en el Carlos Tartiere del pasado 24 de agosto, en la victoria del conjunto blanco por 0-3.

El Real Madrid, pendiente de sus jugadores lesionados

En este sentido, el Real Madrid ha informado, tras el entrenamiento de hoy dirigido por Xabi Alonso, que "Militao completó parte de la sesión con el grupo; Huijsen y Alaba trabajaron en el interior. Carvajal continúa con su proceso de recuperación". Xabi Alonso espera contar en la sesión de mañana con más refuerzos y más buenas noticias de cara al importante encuentro contra el Girona, al que llegan tras empatar los dos últimos partidos de LaLiga, ante el Rayo Vallecano y el Elche.