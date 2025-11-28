Laporta responde a Florentino Pérez: "El Real Madrid tiene barcelonitis, estiran el 'Caso Negreira' como un chicle"

El presidente del Barcelona cargó duramente contra el de la entidad merengue por sus declaraciones en la Asamblea del pasado domingo, por lo que el directivo culé también hizo alusión a las palabras sobre el 'Caso Negreira' y el problema con los árbitros

Joan Laporta ha sido muy claro hablando sobre Florentino Pérez y sus palabras en la última Asamblea, celebrada el pasado domingo. El presidente del Barcelona explotó por los comentarios acerca del 'Caso Negreira', afirmando en este caso que el Real Madrid tiene "barcelonitis". Además, el directivo del conjunto culé habló del problema con la televisión oficial del conjunto blanco y los ataques hacia la entidad azulgrana por las ayudas arbitrales de los últimos años de las que habla el mandatario merengue en referencia al conjunto azulgrana.

Laporta no duda en atacar a Florentino Pérez y al Real Madrid

Laporta aprovechó su visita a Andorra para responder duramente a las palabras de Florentino Pérez en la pasada Asamblea del domingo, donde recalcó que "no es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros": "Ahora que estoy en Andorra me acuerdo de las declaraciones en la Asamblea del Real Madrid, que no he tenido oportunidad de comentarlas. Creo que están fuera de juego, denotan la barcelonitis que tiene el Madrid. Parece que han de hablar del Barça para justificar no sé qué. Están presentes en todo momento en el proceso judicial del 'Caso Negreira', que lo están estirando como un chicle porque saben que no hay nada, pero es una manera de justificar una cosa que no es cierta: el Barça nunca ha comprado a un árbitro y al Barça generalmente no le favorecen los árbitros. Han favorecido toda la vida al Madrid. Sin ir más lejos, la jornada pasada, marca dos goles que bajo mi punto de vista está claro que Bellingham toca el balón con el brazo y esto le facilita el gol, y en el otro Vinicius le rompe la nariz a Iñaki, y esos dos goles no tendrían que haber subido y ahora el Barça estaría liderando la Liga".

Además, Laporta siguió insistiendo con el tema de las ayudas arbitrales pero haciendo referencia a Real Madrid Televisión: "La televisión del Real Madrid está intentando influir en los árbitros cada semana. Todo el mundo puede apreciar que semana tras semana intenta influir en los árbitros, es vergonzoso. No se puede ser cínicos y decir que favorecen al Barça, sólo hay que ver los presidentes del CTA que ha habido, socios, exdirectivos o exjugadores del Real Madrid. Lo que dice su televisión es digno de estudio. Entiendo el madridismo sociológico que existe, pero que no nos den leccioncitas y no nos desprestigien".

Laporta presume de la historia del Barça

Laporta se quejó de las repetidas ocasiones que Florentino Pérez y el Real Madrid han hecho referencia al Barcelona por el 'Caso Negreira': "Tienen una manía persecutoria contra la mejor etapa de la historia del Barça. No les gustó que el Barça fuera la referencia Mundial, desde el 2004 al 2015, cuando el Barça fue hegemónico, y quieren buscar justificaciones que no van a ningún lado. Era una época esplendorosa. Ganamos muchos títulos y el juego del Barça enamoró a todo el mundo. Fue admirado en todo el mundo, así que no busquen excusas de mal pagador: el Barça ganó por sus méritos propios. Se quieren justificar".

En este sentido, Laporta apuntó, en referencia al Real Madrid que "si están instalados en la barcelonistis, yo encantado, porque generalmente son épocas en las que el Barça es exitoso y triunfa. Si hablan del Barça es para distraer de otras historias que no les están saliendo bien. Tal vez tengan pánico porque el Barça esta resurgiendo y podamos tener una periodo esplendoroso que quieren minimizar o desprestigiar pero no lo vamos a permitir. No permitiremos que se metan con el Barça con esta impunidad".