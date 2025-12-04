Las opciones reales de Amrabat, Antony y lo Celso de estar contra el Barça: "Vamos a probarnos"

El internacional marroquí se ejercitó hoy con el grupo a puerta cerrada, por lo que dispone de muchas opciones de entrar en la lista, mientras el rosarino no se descarta y señala al entrenamiento de mañana, decisivo para él y para el brasileño

A dos días del partido contra el Barcelona, poco a poco se van despejando las incógnitas acerca de los tocados en el vestuario verdiblanco y empiezan a filtrarse noticias positivas después de que Pellegrini dejara en el aire la posible recuperación de dos piezas importantes en su esquema, casos de Amrabat y Lo Celso.

Cabe recordar que el chileno descartó a un Isco que esta mañana se ha mostrado optimista en cuanto a su puesta a punto -"Vamos mejor"-, pero no descartó ni al marroquí ni al rosarino.

Amrabat, con muchas opciones de estar contra el Barça

Así las cosas, todo apunta a que Amrabat podrá reaparecer contra el Barcelona después de perderse el derbi por el golpe con Isco, tanto en cuanto se entrenó con el resto de compañeros en la sesión de esta mañana a puerta cerrada. Un gran paso que invita a pensar que entrará en la lista para el choque del sábado contra los de Hansi Flick. Sin duda, una magnífica noticia para los verdiblancos a tenor de su peso específico en el centro del campo.

Lo Celso, por su parte, aseguró al término del entrenamiento en los micrófonos de ESTADIO Deportivo que se probará mañana en el entrenamiento para conocer si está apto para la visita azulgrana.

Lo Celso no descarta su presencia ante los azulgranas

"Vamos a ver como va todo, ojalá que sí. Tengo muchas ganas de volver, se extraña", señaló el argentino, que confirmó que este viernes se someterá a un test decisivo de cara al Barça: "Sí, vamos a entrenar con el equipo. Así que veremos. Poco a poco".

Además, el centrocampista expresó su alegría por el funcionamiento del equipo en su ausencia: "Estoy feliz por cómo se encuentra el equipo, por su rendimiento. Ahora, a terminar el año lo mejor posible".

Antony se probará mañana

Al igual que Lo Celso, Antony también se probará en el entrenamiento de mañana después de acabar el partido de Copa contra el Torrent con molestias. De hecho, el brasileño abandonó el Ciutat de Valencia con una evidente cojera que hizo saltar las alarmas. El propio futbolista se encargó de tranquilizar al beticismo en el propio estadio al no descartar su presencia. "Sí, sí, hay tiempo para recuperarse", apuntó.

Lo cierto es que todo dependerá de cómo responda en la sesión de mañana en la ciudad deportiva verdiblanca, clave para despejar la duda de si Pellegrini contará finalmente con dos futbolistas destacados como Lo Celso y Antony. Al igual que Isco, Bellerín se perderá el duelo contra su exequipo.