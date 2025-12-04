El Barça blindará a Eric Garcia hasta 2031 tras consolidarse como pieza polivalente de Hansi Flick

El FC Barcelona ha decidido blindar el futuro de Eric Garcia. Tras consolidarse como uno de los jugadores más versátiles y fiables del proyecto de Hansi Flick, el defensa de Martorell renovará hasta 2031 en un acuerdo que refleja la plena confianza del club en su crecimiento, su polivalencia y su liderazgo emergente dentro del vestuario azulgrana

El FC Barcelona ha llegado a un acuerdo total para la renovación de Eric Garcia hasta el 30 de junio de 2031. Tras unas negociaciones fluidas entre Deco y el agente del futbolista, Iván de la Peña, el club azulgrana ha decidido asegurar el futuro de un jugador cuyo rendimiento y versatilidad han convertido en un pilar para Hansi Flick. La operación refleja la plena confianza de la dirección deportiva en el defensa catalán, capaz de actuar como central, lateral y mediocentro con plenas garantías.

La firma se escenificará la próxima semana en el Camp Nou con la presencia del presidente Joan Laporta. El acto se llevará a cabo cuando la agenda deportiva lo permita, teniendo en cuenta que el equipo disputará el martes 9 de diciembre un duelo de Champions League frente al Eintracht Frankfurt. Hasta entonces, las partes consideran el acuerdo completamente cerrado, a la espera del acto institucional.

Un polivalente que se ha ganado su sitio

Eric Garcia ha pasado de ser un futbolista discutido a convertirse en la solución para varios problemas estructurales del Barcelona. Hansi Flick lo ha utilizado desde el inicio de temporada en cuatro posiciones distintas, destacando en todas ellas, especialmente como pivote, siendo un claro ejemplo la reciente victoria contra el Atlético de Madrid. Desde allí sostuvo el juego, distribuyó con criterio y ofreció una notable capacidad para corregir defensivamente.

Además, su aportación ha llegado incluso en condiciones adversas. Después de romperse la nariz ante el Brujas, el de Martorell ha seguido compitiendo con una máscara protectora, sin bajar su rendimiento. Esta capacidad de adaptación ha elevado su estatus hasta colocarlo entre los jugadores con más minutos del curso, siendo considerado ya una pieza estructural del proyecto de Flick.

Su trayectoria personal también está marcada por la resiliencia. Tras afrontar dudas externas sobre su nivel, decidió aceptar una cesión al Girona en la temporada 2023/24, donde Míchel le dio plena confianza. Ese paso fue decisivo para relanzar su carrera, tanto que el propio futbolista llegó a plantearse volver cedido el pasado mes de enero. Sin embargo, Deco y Flick lo convencieron para quedarse, y su apuesta ha resultado clave en el éxito deportivo reciente del club.

Un futuro asegurado y con peso en el vestuario

El crecimiento de Eric lo ha situado no solo como pilar futbolístico, sino también como una referencia del vestuario. Ante el Atlético de Madrid lució el brazalete por primera vez, un gesto que lo acerca al grupo llamado a liderar el equipo en los próximos años. Con 24 años, se perfila como una figura central en la columna vertebral que el Barça ha blindado recientemente con las renovaciones de Cubarsí, Pedri, Lamine Yamal, Gavi, De Jong o Koundé.

Su nombre incluso había despertado interés fuera de España. Un grande europeo como el Paris Saint-Germain, llegó a preguntar por su situación contractual. No obstante, el jugador siempre tuvo clara su prioridad: triunfar en el FC Barcelona. Esa convicción, junto a su evolución, ha resultado decisiva para que el club apostara por su continuidad a largo plazo.