Deco, director deportivo del Barça, sobre el regreso de Ter Stegen: “A partir de ahí, las decisiones del entrenador son las que mandan”

Deco repasó la situación contractual y deportiva de Marc-André ter Stegen, cuya recuperación marcará su rol en el tramo final de la temporada. El director deportivo también descartó fichajes en enero y defendió la consolidación de la plantilla actual como base del proyecto

Deco volvió a situar el debate sobre la portería del FC Barcelona en primer plano. En una amplia entrevista concedida al programa 'Què t’hi jugues' de la Cadena SER, el director deportivo azulgrana abordó el estado físico de Marc-André ter Stegen y la incertidumbre que rodea su papel una vez reciba el alta definitiva. El alemán, todavía en plena recuperación tras su operación de espalda, apura la recta final antes de reincorporarse a la dinámica del grupo.

El mensaje de Deco fue tan claro como prudente. “Con Ter Stegen lo primero es recuperarse. Es un jugador que tiene contrato con nosotros y lo que necesita es poder estar disponible. A partir de ahí, las decisiones del entrenador son las que mandan”. El dirigente dejó abierta la puerta a que el capitán pueda terminar la temporada como tercer portero, un escenario que se ha planteado tras la irrupción de Joan García, cuya llegada al club estaba pensada tanto para el presente como para los próximos años.

La situación ha generado inevitablemente preguntas sobre el futuro del guardameta, especialmente ante el deseo de mantener opciones de disputar el próximo Mundial. Deco evitó entrar en un escenario concreto, aunque reconoció que el alemán buscará minutos cuando esté en plenitud. “Primero hay que entender el contexto” y, cuando esté recuperado, “seguro que va a buscar sus opciones de jugar”, apuntó, dejando entrever que la competencia en la portería será uno de los frentes más delicados para Hansi Flick.

El mercado de enero y la estabilidad del proyecto

El director deportivo aprovechó la entrevista para analizar la planificación futura. En ese sentido, descartó de forma contundente que el club tenga intención de reforzarse en el mercado invernal. Deco defendió que la plantilla, pese a las numerosas lesiones que ha sufrido en los últimos meses, mantiene un nivel competitivo suficiente para afrontar la segunda mitad del curso sin incorporaciones externas.

Según explicó, la prioridad durante los últimos meses ha sido consolidar la estructura del equipo mediante renovaciones clave. “Cuando pensamos en la plantilla que tenemos, lo primero eran las renovaciones. No es solo para esta temporada. Hay que tener una estabilidad de cara a futuro”, recordó. Para Deco, el proyecto actual se construyó la pasada campaña y ahora atraviesa un proceso de consolidación marcado por la continuidad.

El portugués admitió que las lesiones han condicionado aspectos importantes del rendimiento colectivo, pero considera que la situación comenzará a estabilizarse con el regreso progresivo de los jugadores que han pasado por la enfermería. La idea de acudir al mercado no encaja, a su juicio, con las necesidades reales del equipo: “En enero es muy difícil que funcione bien. Es verdad que en algunos momentos en el Barça ha pasado, como con Davids, que fue clave para la recuperación, y luego con Aubameyang, que ayudó mucho. Ahora no estamos en esta situación”.

Confianza plena en los recursos de la plantilla

Deco insistió en que el club no ve motivos para buscar oportunidades de mercado, incluso en un escenario donde pueden aparecer nombres con disponibilidad inmediata. Argumentó que fichajes como el de Aubameyang fueron posibles por circunstancias muy concretas. “Me acuerdo que estaba peleado con el Arsenal y estaba disponible. No creo que nosotros, con la plantilla que tenemos, necesitemos a alguien”, sentenció.

La hoja de ruta pasa, por tanto, por recuperar efectivos, estabilizar roles y reforzar la identidad del equipo sin movimientos bruscos. En esta estructura, la evolución física de Ter Stegen será clave para determinar cómo se distribuyen los minutos en la portería y qué decisiones deberá tomar Hansi Flick cuando llegue el momento de competir en todos los frentes con la plantilla al completo.