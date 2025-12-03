El futuro de Lewandowski se decidirá a partir de enero con un escenario aún abierto

Robert Lewandowski podrá negociar su futuro libremente desde enero, pero tanto el jugador como el FC Barcelona coinciden en que no habrá resolución inmediata. El polaco quiere seguir, el club condiciona su continuidad al rendimiento y al contexto económico, y la decisión final llegará durante los primeros meses de 2026 tras una charla clave con Hansi Flick

El futuro de Robert Lewandowski vuelve a situarse en el centro del debate azulgrana. A partir de enero, el polaco quedará libre para escuchar ofertas al entrar en los últimos seis meses de contrato, una circunstancia que ha reactivado las especulaciones sobre una posible salida. Sin embargo, desde Polonia aseguran que el escenario está lejos de estar cerrado. El medio Mecziki, con acceso directo al entorno del delantero, subraya que no existe ninguna decisión tomada y que el propio jugador quiere que todo se aclare en los primeros meses de 2026.

El plan pasa por una conversación pendiente entre Lewandowski y Hansi Flick, una reunión destinada a aclarar roles, expectativas y el encaje del delantero en el nuevo proyecto. El club considera imprescindible ese diálogo antes de dar por definida cualquier hoja de ruta, y el propio entrenador desea saber hasta qué punto el polaco está dispuesto a adaptarse a un escenario mucho más exigente en lo físico y en lo económico.

Por su parte, Lewandowski ya ha dado señales inequívocas de flexibilidad. A través de su agente, Pini Zahavi, ha manifestado su disposición a continuar un año más asumiendo condiciones distintas: un salario ajustado y un rol deportivo más secundario si fuera necesario. Para un jugador acostumbrado a ser indiscutible, no es un gesto menor. En su entorno defienden que se siente preparado para competir al máximo nivel una temporada adicional si el Barça lo necesita.

El Barça no tiene prisa y aparecen los primeros pretendientes

Mientras tanto, Deco mantiene el discurso de prudencia. El director deportivo ha reiterado públicamente que Lewandowski “sabe cómo funciona el fútbol” y que deberá esperar a la evaluación global que haga el club, condicionada tanto por su rendimiento y estado físico como por la situación financiera de la entidad. Si el Barça no puede acceder a un delantero de primer nivel en el mercado, la continuidad del polaco ganaría fuerza de inmediato. Pero si aparece una oportunidad de gran impacto, la ecuación podría cambiar.

En paralelo, el mercado observa con atención la evolución del caso. El Milan ha sido uno de los clubes que ya han sondeado su situación, y varias entidades de la Premier League han pedido información. Aun así, en todos los contactos la respuesta del entorno de Lewandowski ha sido la misma: antes de negociar con nadie, debe resolverse la situación con el Barça. Su prioridad sigue siendo continuar en el Camp Nou.

Cara y cruz en una temporada atípica

El presente deportivo del delantero también influirá en la decisión final. Ante el Atlético, Lewandowski fue protagonista por el penalti fallado en la primera mitad, una acción que generó sorpresa, pero no empañó un partido en el que ofreció momentos de peso. Oblak le negó un gol cantado en un cabezazo impecable y, ya en la segunda parte, asistió a Dani Olmo en el tanto que decidió el encuentro. Su aportación, aunque menos constante que en cursos anteriores, continúa siendo valiosa.

Sus números globales también se ven condicionados por los problemas físicos atravesados durante la temporada. Lesiones musculares y molestias persistentes han limitado su continuidad, provocando que sus cifras no reflejen la producción habitual de otros años. Pese a ello, sus porcentajes de remate y participación ofensiva se mantienen en niveles notables, lo que alimenta la idea de que puede resultar útil en el tramo decisivo.