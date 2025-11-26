Lewandowski descarta salir del Barça en enero pese al interés del Fenerbahçe

Robert Lewandowski ha rechazado una propuesta concreta del Fenerbahçe para abandonar el FC Barcelona en el próximo mercado invernal y su intención es finalizar la temporada bajo las órdenes de Hansi Flick. De cara al verano, todas las opciones siguen abiertas en torno a su futuro

Robert Lewandowski seguirá ligado al FC Barcelona, al menos, hasta que concluya la temporada. Así lo asegura Sky SportsDE, medio que ha informado de que el delantero polaco ha descartado la posibilidad de abandonar el club en el mercado de enero. La decisión confirma la voluntad del jugador de mantener la estabilidad durante los próximos meses, pese a que su rol esta temporada ha perdido peso en comparación con su estreno como azulgrana.

El Fenerbahçe había trasladado un gran interés en hacerse con sus servicios a comienzos del año próximo, una oferta que en condiciones normales podría haber atraído la atención de un futbolista acostumbrado a asumir galones y a tener continuidad. Sin embargo, Lewandowski ha rechazado dicha propuesta y ha dejado claro que solo piensa en completar la campaña a las órdenes de Hansi Flick. La situación deportiva del Barça, marcada por la irregularidad entre LaLiga y Champions League, también ha influido en la estrategia del atacante, que se mantiene centrado en aportar en el tramo decisivo del curso.

Un panorama abierto para el final de temporada

Aunque enero no será el momento para un cambio de rumbo, el escenario previsto para el próximo verano es muy distinto. Lewandowski cuenta en su contrato con una opción de ampliación por una temporada adicional, pero esa posibilidad parece hoy más lejana que hace unos meses. Ambas partes valoran seriamente separar sus caminos el 30 de junio, lo que abriría un nuevo capítulo en la trayectoria del goleador polaco.

El propio futbolista dejó entrever esta incertidumbre en declaraciones recientes, en las que expuso que su futuro sigue sin definirse. “Pronto estaré listo para decidir qué camino quiero tomar y veré cuáles son mis opciones. Estoy tranquilo. No sé dónde estaré ni qué querré hacer dentro de unos meses. No tengo que hacer nada y no tengo prisa”, explicó entonces, reflejando una posición abierta a cualquier posibilidad cuando llegue el momento de revisar su situación.

Un rendimiento incuestionable, aunque con menos protagonismo

Desde su llegada al Barça en el verano de 2022, por unos 45 millones de euros, Lewandowski ha firmado cifras de primer nivel que lo colocan entre los atacantes más determinantes del fútbol europeo. Sus 109 goles y 20 asistencias en 161 encuentros oficiales hablan por sí solos y lo han convertido en una referencia constante dentro del vestuario.

Sin embargo, en la presente temporada su protagonismo ha disminuido. Hansi Flick solo le ha concedido cinco titularidades en las trece jornadas de liga disputadas, una situación inédita desde que aterrizó en la Ciudad Condal. Esa reducción de minutos ha alimentado las especulaciones sobre un posible adiós, aunque el delantero no contempla ningún movimiento durante el mercado de enero.

El Barça, por su parte, mantiene respeto total hacia la decisión del jugador y valora su compromiso. La dirección deportiva es consciente de que el desenlace llegará en los despachos cuando se acerque el mes de junio, un momento en el que también se analizará el encaje deportivo y económico del polaco dentro de la plantilla. Hasta entonces, la noticia es clara: Lewandowski seguirá vistiendo de azulgrana hasta el próximo verano.