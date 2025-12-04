Ter Stegen acelera su última fase de recuperación y se aproxima al alta médica

El capitán del FC Barcelona avanza en su rehabilitación tras cuatro meses de su operación de espalda y ya encadena sesiones con el grupo. El club no espera su alta para el duelo ante el Betis, pero la próxima semana podría marcar un punto decisivo

Ter Stegen se acerca al cierre de un periodo marcado por su paso por el quirófano el 29 de julio. El portero, de 33 años, ya acumula varias sesiones haciendo parte del trabajo con el grupo y no presenta rastro de las molestias que le obligaron a detener su actividad. El avance en la dinámica de entrenamientos coincide con el cumplimiento de los cuatro meses desde la intervención, un plazo que sitúa al alemán en una fase avanzada de su recuperación.

En este contexto, la sesión de este jueves dejó un matiz relevante. A diferencia de lo habitual, Hansi Flick no contó con ningún portero del filial para preparar el encuentro contra el Betis. La portería quedó en manos de Joan Garcia, Szczesny y Ter Stegen, que trabajó con una intensidad menor que la de sus compañeros. El hecho llamó la atención por romper la rutina establecida durante su ausencia, en la que era frecuente la presencia de un guardameta del segundo equipo para completar la rotación.

El gesto no implica, sin embargo, un regreso inmediato a la competición. El cuerpo técnico y los servicios médicos mantienen la previsión de que el portero no recibirá el alta para el partido de este sábado a las 18:30 horas. La línea temporal sugerida por su evolución apunta a la próxima semana, momento en el que podría obtener el visto bueno para entrar en una convocatoria. La progresión actual, sostenida en las últimas sesiones, alimenta la posibilidad de que su retorno esté cerca.

El escenario a corto plazo en la portería azulgrana

La reincorporación parcial de Ter Stegen ha coincidido con un periodo en el que el Barça ha gestionado la portería con distintas soluciones. La ausencia del alemán obligó a ajustar la rotación y a mantener una estructura en la que la participación de un portero del filial era recurrente. La sesión de este jueves, sin esa figura adicional, situó el foco en el avance del capitán, aunque aún sin la intensidad plena que mantienen el resto de guardametas.

La recuperación se ha desarrollado sin contratiempos visibles, y el hecho de trabajar con el grupo en varios tramos de las sesiones ofrece un marco de continuidad tras semanas de rehabilitación individual y progresiva. El club, no obstante, mantiene la prudencia respecto al partido frente al Betis, por lo que la disponibilidad del portero queda orientada a fechas posteriores.

El periodo de cuatro meses transcurrido desde la operación define un momento relevante para valorar su retorno. La evolución positiva a lo largo de este tiempo ha permitido incrementar cargas y acercarse a escenarios de mayor exigencia, aunque siempre con un control específico de la intensidad. La sesión del jueves refleja ese proceso gradual, con presencia activa pero sin equipararse aún al ritmo completo de sus compañeros.

Las palabras de Deco sobre su situación

Mientras se espera la confirmación del alta médica, Deco se refirió el miércoles a la situación del capitán azulgrana. El director deportivo subrayó que "lo primero es recuperarse" antes de abordar cualquier consideración sobre una posible salida en el mercado invernal. La decisión final sobre su rol en la plantilla permanece abierta, y el propio Deco apuntó que el alemán podría ser el tercer portero hasta final de curso, aunque también señaló que Ter Stegen "seguro que va a buscar sus opciones de jugar" con vistas al Mundial del próximo verano.

Sus declaraciones posicionan la recuperación como el eje central del proceso, mientras la planificación deportiva mantiene distintos escenarios dependiendo del estado del guardameta y de su disponibilidad competitiva una vez reciba el alta.