El Barça sigue muy de cerca a un joven talento del Manchester United

El FC Barcelona ha intensificado su atención sobre JJ Gabriel, delantero de 15 años que brilla en la cantera del Manchester United. El club valora incorporarlo a ‘La Masía’ con una apuesta de futuro, aunque los ingleses intentan blindarlo tras su meteórica irrupción y el interés creciente de otros grandes de Europa

El Barcelona continúa escaneando el mercado en busca de oportunidades para reforzar su proyecto deportivo a medio plazo. Más allá de las prioridades del primer equipo que dirige Hansi Flick, la entidad mantiene un trabajo constante en la captación de talento joven destinado a nutrir a ‘La Masía’. Este enfoque ha permitido al club crear una estructura altamente competitiva sin necesidad de grandes inversiones, un modelo que quiere preservar en los próximos años.

Siguiendo esa línea, los servicios de scouting culés han puesto el foco en una de las mayores irrupciones juveniles del fútbol inglés. Se trata de JJ Gabriel, delantero de 15 años que está causando impacto en las categorías inferiores del Manchester United y que ya se ha ganado la atención del Barça. Según avanzó The Sun, el club estudia seriamente una operación para incorporarlo a su cadena formativa.

‘La Masía’ mira a Manchester

El interés azulgrana no es casual. Gabriel está firmando actuaciones que lo sitúan como uno de los nombres más prometedores del fútbol europeo en su franja de edad. El ariete destaca en el equipo sub-18 de los ‘red devils’, donde ha registrado un imponente balance de diez goles en diez partidos. Ese rendimiento lo ha llevado incluso a entrenar con el primer equipo que dirige Rubén Amorim, un paso poco habitual con tan corta edad.

El propio técnico portugués se refirió a él tras una de sus sesiones de trabajo con los profesionales. “Como todos, sé que es un chico realmente talentoso y todos le prestaron atención en las redes sociales”, señaló Amorim, quien explicó que su participación tiene un objetivo formativo. “Si podemos usar cada entrenamiento que tenemos para mostrarles a los niños lo que necesitan hacer para estar aquí, es importante, no solo para JJ sino para todos”.

El United intenta blindar a su promesa

La situación preocupa internamente en Old Trafford. El mismo medio británico detalla que el United ya prepara medidas para evitar una fuga prematura de su joven joya. De hecho, el tabloide subraya la relevancia del director deportivo Jason Wilcox a la hora de asegurar su continuidad. Su intervención fue clave el pasado verano, cuando Gabriel estuvo muy cerca de abandonar el club.

El Manchester United ha comenzado a otorgarle mayor exposición mediática, algo que algunos analistas interpretan como un intento de acelerar su crecimiento y evitar que otros clubes puedan seducirlo. La semana pasada, la entidad publicó imágenes del atacante entrenando con el primer equipo debido a la ausencia de los Sub-21, que disputaron un amistoso a puerta cerrada. Este gesto, además de fortalecer el vínculo con el jugador, podría preparar el terreno para un debut adelantado.

Un talento que no pasa desapercibido

El futbolista, que llegó al United con tan solo 10 años, vive su mejor momento deportivo. El pasado fin de semana firmó un brillante triplete en el miniclásico ante el Liverpool, encuentro que terminó con un contundente 7-0 para los de Manchester. De momento, el Barça ya ha tomado nota y deberá decidir si presenta una propuesta formal en los próximos meses.

Mientras tanto, JJ Gabriel continuará su progresión en Inglaterra, con un futuro abierto y un creciente número de pretendientes observando de cerca cada paso de su prometedora carrera.