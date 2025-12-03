El Barça valora usar la deuda del Santos por Neymar para posicionarse por el fichaje de Souza

La directiva del FC Barcelona estudia convertir los 2,9 millones pendientes del Santos tras el fichaje de Neymar, en una ventaja negociadora por el prometedor Joao Vitor de Souza, uno de los laterales zurdos más cotizados del Brasileirao

Han pasado más de doce años desde que el FC Barcelona cerrara el traspaso de Neymar, pero aquel movimiento continúa generando consecuencias. El Santos aún adeuda 2,9 millones de euros derivados de una de las resoluciones del TAS relacionadas con la operación de 2013. Ese impago ha reactivado un escenario inesperado: el Barça sopesa aprovechar la deuda para ganar ventaja sobre Joao Vitor de Souza, uno de los talentos emergentes del fútbol brasileño.

Según Sport, el club catalán contempla utilizar este crédito para bloquear una posible salida del lateral y abaratar una futura negociación, consciente de que el Santos atraviesa un periodo financiero delicado y sin capacidad inmediata para saldar sus compromisos. La vía, que no implica urgencia, sí se considera un activo estratégico en un mercado cada vez más competitivo.

Aunque la posición de lateral zurdo no aparece como prioridad inmediata para 2025, un área donde ya figuran Alejandro Balde, Gerard Martín y el promocionado Jofre Torrents, desde el club no descartan actuar si surge una oportunidad de futuro.

Un lateral con mucha progresión y pretendientes

Souza, de apenas 19 años, se ha consolidado como una de las revelaciones del Brasileirao esta temporada. Su protagonismo se ha multiplicado en un Santos sumido en la pelea por evitar el descenso, un contexto que, lejos de frenarle, ha potenciado su perfil competitivo. Lateral ofensivo, potente y con recorrido, se caracteriza por ocupar toda la banda, sumar en ataque y mantener equilibrio defensivo. Su altura, 1’83 metros, y su capacidad física destacan en un jugador todavía en plena fase de crecimiento.

Otros clubes europeos han tomado nota de su evolución. Bayern Múnich, Chelsea y varios conjuntos italianos ya han realizado movimientos preliminares, consciente de que su salida podría precipitarse si el Santos pierde la categoría en la última jornada del campeonato. Su contrato, vigente hasta diciembre de 2028, no impide que el mercado esté preparado para acelerar.

Una fórmula con antecedentes recientes

En 2021, el Santos propuso al club catalán un acuerdo de prioridad sobre dos canteranos, Kaiky y Ángelo Gabriel, para evitar que la entidad azulgrana acudiera a la FIFA reclamando sanciones por impago. Ambos futbolistas terminaron saliendo a Europa por cifras relevantes, demostrando la capacidad del Peixe para producir talento aprovechable.

Ese precedente, unido a la deuda de 2,9 millones, mantiene abierto un canal de negociación que Barcelona evalúa cuidadosamente. Para la dirección deportiva, supervisada por Deco, el seguimiento de jóvenes defensores forma parte de una estrategia global centrada en anticiparse a futuros movimientos de mercado.

El rendimiento de Souza, consolidado con 36 partidos oficiales, un gol y cuatro asistencias, confirma que se trata de un perfil con proyección internacional. Su impacto en la Copinha y su evolución en un entorno adverso aumentan la percepción de que está preparado para un salto mayor. En Brasil se le considera uno de los laterales más prometedores de su generación, incluso por encima de Denner, otra opción que el club catalán llegó a monitorizar.

En la Ciudad Condal no existe urgencia, pero sí interés real. Si el mercado abre una ventana y el Santos necesita resolver su situación financiera, el Barça podría encontrar en la deuda vinculada a Neymar un instrumento ideal para posicionarse. El futuro de Souza, en todo caso, dependerá de cómo termine el campeonato y del margen de maniobra de un Santos que vive horas decisivas.