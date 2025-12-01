Deco, director deportivo del Barcelona, defiende el modelo deportivo del club: “Estamos utilizando jugadores jóvenes porque son lo suficientemente buenos”

El director deportivo del FC Barcelona, Deco, analizó el presente de la entidad y su planificación deportiva, señalando que el club necesita aprender a vender mejor sin renunciar a su modelo formativo. El portugués defendió el protagonismo de los jóvenes y explicó la importancia de la renovación de Lamine Yamal y la incorporación de Marcus Rashford

El director deportivo del FC Barcelona, Deco, profundizó en el momento institucional y deportivo del club durante una extensa conversación con The Times. El exfutbolista abordó asuntos clave relacionados con la planificación de la plantilla, la gestión de jóvenes talentos y las limitaciones que afronta la entidad en el contexto financiero actual. Aunque insistió en que la voluntad del Barça no pasa por desprenderse de sus jugadores, reconoció que ciertas operaciones de salida serán necesarias para mantener la estabilidad económica. “Nuestra idea principal no es vender jugadores, el Barcelona no es un club al que le guste hacer eso. Pero, por supuesto, tenemos que mejorar en ese aspecto, porque a veces también hay que vender jugadores. Para vender jugadores jóvenes, hay que tener control. Hay que prestar atención a cuándo terminan sus contratos. Hay que hacer un plan para su futuro”, explicó.

Deco recordó que la estructura deportiva del club se ha apoyado históricamente en la cantera y negó que el protagonismo de los jóvenes responda únicamente a dificultades económicas. Según señaló, el uso de futbolistas formados en ‘La Masía’ obedece sobre todo a criterios de calidad y rendimiento. “La gente me dice: ‘Debido a la situación financiera, el Barcelona está utilizando jugadores jóvenes’. No es cierto. Estamos utilizando jugadores jóvenes porque son lo suficientemente buenos. Si no fueran buenos, sería imposible jugar en el Barcelona. Hemos tenido suerte en cuanto a la calidad de esta generación, porque así no hemos tenido que acudir al mercado en algunas posiciones. ‘La Masía’ nos ha ayudado. Pero nos ha ayudado porque son buenos jugadores”, afirmó.

Lamine Yamal y un proyecto pensado para el futuro

El dirigente concedió un valor especial a la renovación de Lamine Yamal, a quien considera un activo esencial para el futuro inmediato del club. Deco aseguró que ve al extremo contento en Barcelona y convencido de su papel en el equipo. “Si mantenemos el equipo, Lamine estará contento. Sé que el deseo y el sueño de Lamine es ganar algo importante para el Barcelona. Si yo fuera Lamine, estaría atento a lo que hace el club”, señaló. El Barça entiende que su continuidad depende de seguir siendo competitivo, una condición indispensable para evitar tentaciones de clubes con mayor músculo financiero.

La estructura deportiva, reforzada en los últimos años con la llegada de varios talentos jóvenes, pretende consolidar un núcleo estable que permita recuperar la regularidad competitiva. Para Deco, ese enfoque no es incompatible con recurrir puntualmente al mercado, siempre dentro de las normas económicas que marca el entorno de LaLiga.

Ventas obligadas y planificación estratégica

Pese a su defensa del modelo formativo, el director deportivo volvió a reconocer la necesidad de activar ventas cuando la situación lo requiera. Subrayó que gestionar los ciclos contractuales y anticipar necesidades será determinante en los próximos mercados. Sus palabras reflejaron un escenario en el que el club deberá equilibrar rendimiento deportivo y viabilidad financiera sin perder la identidad que le caracteriza.

Deco también se refirió a la llegada de Marcus Rashford, cuya cesión se cerró tras meses de espera del jugador. Explicó que su polivalencia encajaba en el perfil que buscaba la dirección deportiva. “Buscábamos un jugador como él en el mercado. Un jugador que pudiera jugar en las tres posiciones del ataque. Hemos podido fichar a Marcus en calidad de cedido gracias a su deseo de jugar en el Barcelona. Ha esperado mucho. Sabía que teníamos que cumplir con las normas financieras. Pero ha sido paciente. Ha esperado y estamos contentos de tenerlo con nosotros”, detalló.

El directivo valoró además el recorrido del inglés y las dificultades que atravesó en el Manchester United. “Marcus es un jugador fantástico. Se enfrentó a la responsabilidad de convertirse en un jugador importante en el Manchester United y el United, como nosotros, es uno de los clubes más grandes del mundo, siendo demasiado joven. También sufrió un poco con este cambio de generación en el United. Si nos fijamos en el United en los últimos cinco años, tuvo dificultades para reconstruir el equipo y volver a ser más fuerte. Él estaba allí. Así que no es fácil para un jugador al que la gente exige mucho. Cuando eres un jugador importante, tienes mucha responsabilidad”, concluyó.