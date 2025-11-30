Dani Olmo vuelve a ver puerta y le manda un serio aviso a Hansi Flick

El centrocampista del Barcelona, tras unos meses de irregularidad por lesiones y suplencias, dio un paso adelante contra el Alavés haciendo un doblete y guiando al conjunto culé al camino de la victoria para seguir en lo más alto de la tabla de LaLiga

Dani Olmo fue una de las novedades del once inicial de Hansi Flick contra el Alavés. Tras ser suplente y disputar tan solo 11 minutos ante el Chelsea en el duelo de la UEFA Champions League, el técnico alemán decidió incluirle en la alineación frente a los de Coudet. De esta manera, el jugador internacional con España respondió de la mejor manera y dio un paso adelante firmando un doblete y jugando el partido entero en un día en el que los focos estaban sobre Raphinha, Lewandowski y Lamine Yamal, que volvían a jugar de inicio por primera vez esta temporada.

Dani Olmo se confirma con el Barça en el Camp Nou

Dani Olmo no pudo ocultar su felicidad tras firmar un doblete contra el Alavés en la victoria del Barcelona, que mantiene líder a los de Hansi Flick a la espera de lo que haga el Real Madrid: "Muy contento con los dos goles, es un sueño hecho realidad poder jugar aquí, sobre todo marcar y ayudar al equipo a ganar. Estamos contentos de tener el máximo de jugadores disponibles, felices por Raphinha y por Pedri y con ganas de verlos más". Además, Dani Olmo valoró el gol de Pablo Ibáñez que estrenó el marcador en el Camp Nou: "Un poco de sorpresa el gol del Alavés, pero el equipo se ha resuelto muy bien de la situación, hemos ido con nuestra idea, creo que hemos dominado y al final hemos conseguido ganar. Han tenido sus oportunidades, es un equipo que propone y juegan muy bien, pero nosotros también tenemos a Joan que ha hecho un gran partido y siempre aparece cuando lo necesitamos".

Tras ello, Dani Olmo ha logrado tres goles con la camiseta del Barcelona esta temporada, tras el tanto conseguido contra el Getafe el pasado 21 de septiembre. Por ello, el jugador afronta estas buenas sensaciones para poder tener regularidad en el once de Hansi Flick, en un momento en el que Gavi y Fermín están lesionados, principales competencias del ex del Leipzig en la media punta del conjunto culé. Además, el técnico alemán pudo alinear ante el Alavés a Raphinha, Lewandowski y Lamine Yamal por primera vez esta temporada, por lo que la enfermería se va vaciando y un partido como el del internacional con España podría poner las cosas difíciles al exentrenador del Bayern de Múnich, que ya pone el foco en el importante choque del martes frente al Atlético de Madrid.

Hansi Flick, obligado a decidir con Dani Olmo ante el Atlético de Madrid

En este sentido, todo apunta a que Hansi Flick podría repetir un once muy parecido ante el Atlético de Madrid que al que salió contra el Alavés, con la nueva oportunidad de Dani Olmo en la titularidad tras su doblete. Sin embargo, el entrenamiento de mañana del Barça será clave para conocer los efectivos con los que puede contar el técnico alemán, que pudo recuperar a Pedri el pasado sábado y tener algo más de media hora sobre el césped del Camp Nou, por lo que podría entrar en el once inicial frente a los de Simeone.