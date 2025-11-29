Barcelona 3-1 Alavés: Remontada hasta el liderato de LaLiga

El Barça reacciona al tempranero tanto de Pablo Ibáñez para sumar tres puntos que lo aúpan a la primera plaza; Raphinha dirige y Lamine Yamal y Dani Olmo ejecutan en los tres goles azulgranas

Victoria muy trabajada del Fútbol Club Barcelona para volver a ser el líder de LaLiga, eso sí, a la espera de lo que haga este domingo el Real Madrid frente al Girona, obligado ahora a ganar a los de Míchel si quiere volver a ser primeros. Los hombres de Hansi Flick tuvieron además que remontar el tempranero gol del Alavés, que a los 50 segundos de partido se puso por delante aprovechando un córner muy mal defendido por el Barça. Parada conectaba un cabezazo en el segundo palo para asistir en el poste contrario a Pablo Ibáñez, que libre de marca, empujaba el balón al fondo de la portería blaugrana.

No lo celebraba el 'Chacho' Coudet, consciente de que todavía queda todo el partido por delante y si se le podría hacer muy largo. Y no le faltaba razón al argentino pues el Barcelona reaccionó rápidamente poniendo la directa sobre la portería de Sivera aunque antes Rebbach iba a tener una buena ocasión con un disparo cruzado. El gol babazorro propició que la primera parte fuera muy entretenida ya que el Barça se volcó sobre la portería rival pero el Alavés avisaba a la contra.

Raphinha lidera la remontada con dos asistencias

Avisaba Eric García con un remate de cabeza alto pero en el minuto 8 de partido Lamine Yamal pondría las tablas en el marcador. Gran jugada de los de Hansi Flick por la izquierda, Balde prolongaba para Raphinha, que volvía a la titularidad, y ponía un pase atrás al que no llegaro a rematar ni Lewandowski ni Olmo pero si Lamine en el segundo palo para sacar un disparo potente y alto para hacer el 1-1.

Le duró poco la alegría al conjunto babazorro que ahora esperaba en su campo buscando un contragolpe con el que dar un nuevo zarpazo. Y estuvo a punto de consguirlo de no ser por un espectacular paradón de Joan García desde el suelo después de un centro raso de Rebbach que conecto Jonny en el segundo palo. Perdonó el Alavés una ocasión inmejorable pero un minuto más tarde no lo haría el Barca.

De nuevo Raphinha se vistió de asistente para poner un pase al corazón del área y encontrar a Dani Olmo que, con un remate de interior, batía a Sivera y obraba la remontada azulgrana en el ecuador de la primera parte. Tras una fase de juego de mayor control local, en los últimos minutos de nuevo hubo ocasiones para mover el marcador.

Duelo abierto hasta el tiempo añadido

La más clara fue de Lamine Yamal, que dentro del área se marcha de Sivera pisando la pelota aunque ya casi sin ángulo estrellaba su disparo en el poste. Antes del descanso pudo haber empatado el Alavés con otra buena internada por banda izquierda en esta ocasión con Parada, que ponía el centro raso al primer palo donde encontraba a Lucas Boyé, aunque su remate se marchaba rozando el poste de Joan Garcia.

Durante toda la segunda parte el conjunto blaugrana buscó el tanto de la sentencia pero un Alavés bien plantado lo impidió que limitó a contener para llegar con vida al tramo final del partido donde intentar buscar el empate. A la hora de partido, Sivera evitaba el 3-1 de Robert Lewandowski sacando un cabezazo a bocajarro del polaco. También lo intentaría Lamine Yamal con un disparo marca de la casa buscando con la rosca el palo largo de Sivera pero no fue a portería.

El carrusel de cambios en ambos equipos provocó que el choque llegará a los últimos minutos muy vivo. Lucas Boyé buscó el 2-2 pero su peligroso remate lo mandaba a córner Cubarsí y poco después Joan García desbarataba un mano a mano ante Guridi que acabó en fuera de juego. Así, no sería hasta el tiempo añadido, ya en el 93', cuando el Barça aseguraría el triunfo con otro gol de Dani Olmo. Una buena conexión con Lamine Yamal y Olmo tras pisar el área cruzaba su disparo ante Sivera.

- Ficha técnica:

Barcelona: Joan García; Eric García (Koundé 45'), Cubarsí (Christensen 84'), Martín, Balde; Bernal (Rashford 45'), Casadó; Lamine Yamal, Olmo, Raphinha (Pedri 60'); y Lewandowski (Ferran Torres 60').

Deportivo Alavés: Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada (Toni Martínez 80'); Blanco; Calebe (Carlos Vicente 59'), Suárez (Guevara 68'), Ibáñez (Guridi 68'), Rebbach (Aleñá 58'); Lucas Boyé.

Goles: 0-1 (1') Pablo Ibáñez; 1-1 (8') Lamine Yamal; 2-1 (26') Dani Olmo; 3-1 (93') Dani Olmo.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz (Comité madrileño). Amonestó a Marc Bernal (min.36) por parte del Barcelona y a Abde Rebbach (min.32), Calebe (min.52) y Antonio Blanco (min.81) por parte del Deportivo Alavés.

Incidencias: Partido de la jornada 14 de la Liga EA Sports disputado en el Spotify Camp Nou ante 44.834 espectadores.