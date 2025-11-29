Barcelona - Alavés en directo: resultado del partido de la LaLiga EA Sports
Sigue en directo con ESTADIO Deportivo el partido correspondiente a la 14ª jornada de LaLiga entre Barça y Alavés desde el Camp Nou...
Minuto a minutoActualizar narración
¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE DANI OLMO! ¡REMONTA EL BARCELONA!
¡PARADÓN ESPECTACULAR DE JOAN GARCÍA!
Evita el meta blaugrana el 1-2 tras una buena jugada del Alavés. Rebbach recorta dentro del área y pone el pase filtrado al segundo palo, no llega Lucas Boyé y Joan García se vence, pero por detrás aparece Jonny y desde el suelo, Joan García saca una mano arriba prodigiosa...
Insiste el Barcelona en entrar por la banda izquierda de Alejandro Balde, aunque ahora no puede llegar al envío largo y se marcha por línea de fondo...
Fase ahora de dominio del FC Barcelona con el balón...
Presión alta del Barcelona buscando el error de la defensa babazorra, pero de momento logra salir indemne...
Así celebraba su tanto Pablo Ibáñez a los 50 segundos de partido, aunque el empate ha tardado poco en llegar al marcador...
Lo estaba buscando el Barça y no ha tardado en encontrarlo. Jugada de banda a banda, Balde prolonga para Raphinha y su pase atrás lo caza en el segundo palo Lamine para marcar con un disparo ajustado...
¡GOOOOOOOOOL DEL BARÇA! ¡EMPATA LAMINE YAMAL!
¡ARRIBA ERIC GARCÍA!
Quiere empatar el Barça por la vía rápida y ahora el cabezazo de Eric García se marcha por encima del larguero...
¡A PUNTO DE MARCAR EL SEGUNDO!
Otra del Alavés al contragolpe, Rebbach avanza por la izquierda y se mete en el área pero su chut cruzado se marcha desviado...
Cómo ha empezado el partido... Gol del Alavés en la primera apróximación. Córner muy mal defendido por el Barça, Parada cabecea el balón en el segundo palo al palo contrario y aparece Ibáñez completamente solo para empujarla al fondo de la portería.
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL ALAVÉS! ¡GOOOOOOOOL DE PABLO IBÁÑEZ!
¡COMIENZA EL PARTIDO EN EL CAMP NOU!
Recordamos los onces titulares antes del comienzo del partido.
¡Saltan los 22 protagonistas al terreno de juego!
Todo listo ya en el Camp Nou, los jugadores se marchan a vestuarios para recibir las últimas indicaciones...
La gran novedad en el once azulgrana...
Los protagonistas ya pisan el césped...
Pedri está de vuelta, pero Araujo no podrá jugar por un virus estomacal.
¡Y EL ONCE DEL ALAVÉS!
¡YA TENEMOS CONFIRMADO EL ONCE DEL BARCA!
Así luce el vestuario del Barcelona en el Camp Nou...
POSIBLES ONCES
A la espera de conocer los onces iniciales en los próximos minutos, aquí os dejamos las alineaciones probables de ambos equipos.
¡MUY BUENAS TARDES!
Bienvenidos a la retransmisión en directo del partidazo que nos espera en el Camp Nou entre Barcelona y Alavés...
Barcelona y Alavés se ven las caras en el Camp Nou en la tarde de este sábado. Tras caer goleado ante el Chelsea en la Champions League, el Barcelona retoma el pulso a LaLiga recibiendo al Alavés en el Spotify Camp Nou, con el objetivo de encadenar su cuarta victoria en la competición nacional y alzarse con el liderato provisional. Un triunfo contra el cuadro vitoriano le colocaría dos puntos por encima del equipo de Xabi Alonso, que saldría a Montilivi presionado ante la necesidad de lograr el triunfo para mantener la primera plaza.
La buena noticia para el conjunto azulgrana es que Pedri ya ha superado la lesión que arrastraba en el bíceps femoral de la pierna izquierda y entra en la convocatoria liguera, aunque Flick ya ha adelantado que el centrocampista canario empezará en el banquillo. Por su parte, el Deportivo Alavés afronta el reto de superar sus problemas lejos de Mendizorroza. Los albiazules solo han ganado un partido como visitantes. En concreto, el conjunto babazorro venció en San Mamés en la cuarta jornada liguera por 0-1 ante el Athletic Club.
Los vitorianos suman además dos derrotas consecutivas, ante Girona y Celta, a pesar de haber acabado estos duelos con mejores sensaciones. Los alaveses no ganan ante los culés desde 2016, cuando Deyverson e Ibai Gómez fueron protagonistas en el 1-2.