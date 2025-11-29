Barcelona - Alavés en directo: resultado del partido de la LaLiga EA Sports

Sigue en directo con ESTADIO Deportivo el partido correspondiente a la 14ª jornada de LaLiga entre Barça y Alavés desde el Camp Nou...

Cómo ha empezado el partido... Gol del Alavés en la primera apróximación. Córner muy mal defendido por el Barça, Parada cabecea el balón en el segundo palo al palo contrario y aparece Ibáñez completamente solo para empujarla al fondo de la portería.

Otra del Alavés al contragolpe, Rebbach avanza por la izquierda y se mete en el área pero su chut cruzado se marcha desviado...

Lo estaba buscando el Barça y no ha tardado en encontrarlo. Jugada de banda a banda, Balde prolonga para Raphinha y su pase atrás lo caza en el segundo palo Lamine para marcar con un disparo ajustado...

Insiste el Barcelona en entrar por la banda izquierda de Alejandro Balde, aunque ahora no puede llegar al envío largo y se marcha por línea de fondo...

Evita el meta blaugrana el 1-2 tras una buena jugada del Alavés. Rebbach recorta dentro del área y pone el pase filtrado al segundo palo, no llega Lucas Boyé y Joan García se vence, pero por detrás aparece Jonny y desde el suelo, Joan García saca una mano arriba prodigiosa...

Barcelona y Alavés se ven las caras en el Camp Nou en la tarde de este sábado. Tras caer goleado ante el Chelsea en la Champions League, el Barcelona retoma el pulso a LaLiga recibiendo al Alavés en el Spotify Camp Nou, con el objetivo de encadenar su cuarta victoria en la competición nacional y alzarse con el liderato provisional. Un triunfo contra el cuadro vitoriano le colocaría dos puntos por encima del equipo de Xabi Alonso, que saldría a Montilivi presionado ante la necesidad de lograr el triunfo para mantener la primera plaza.

La buena noticia para el conjunto azulgrana es que Pedri ya ha superado la lesión que arrastraba en el bíceps femoral de la pierna izquierda y entra en la convocatoria liguera, aunque Flick ya ha adelantado que el centrocampista canario empezará en el banquillo. Por su parte, el Deportivo Alavés afronta el reto de superar sus problemas lejos de Mendizorroza. Los albiazules solo han ganado un partido como visitantes. En concreto, el conjunto babazorro venció en San Mamés en la cuarta jornada liguera por 0-1 ante el Athletic Club.

Los vitorianos suman además dos derrotas consecutivas, ante Girona y Celta, a pesar de haber acabado estos duelos con mejores sensaciones. Los alaveses no ganan ante los culés desde 2016, cuando Deyverson e Ibai Gómez fueron protagonistas en el 1-2.