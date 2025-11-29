Alineaciones Barcelona - Alavés: Alineación probable de Barcelona y Alavés en la jornada 14 de LaLiga

El conjunto de Flick quiere asaltar la primera plaza mientras el Alavés busca seguir subiendo en la clasificación

Barcelona y Deportivo Alavés juegan este sábado 29 de noviembre, a las 16:15 horas en el renovado estadio Spotify Camp Nou.

El club culé llega en la segunda plaza, cuenta con 31 puntos -un punto menos que el Real Madrid-, en los últimos cinco partidos ha logrado 12 puntos.

Mientras, que el Deportivo Alavés está ubicado en la decimocuarta posición, tiene en su casillero 15 puntos y en los cinco compromisos ligueros más recientes se ha hecho únicamente con 4 puntos.

Bajas del FC Barcelona - Deportivo Alavés

Del lado, de la entidad culé tiene a dos jugadores con una baja de larga duración, este es el caso de Gavi -que volverá en febrero- y Ter Stegen -el alemán está cada vez más cerca de volver con sus compañeros. Esta semana se ha sumado a la lista, el onubense Fermín López por una lesión en el sóleo. Por otro lado, la vuelta de Pedri, está en duda pero no sorprendería que lo incluya en la convocatoria.

La única baja de los de Coudet, es la ya sabida por todos, en concreto, la sanción a Facundo Garcés, el central estará fuera de los terrenos un año.

Flick mueve el banquillo

El técnico alemán, va a introducir varios cambios, pero todo apunta a que va a salir con un once titular de garantías. Joan García va a ser el guardameta titular, el catalán es pieza capital en este nueva Barca. En los laterales hay pocas dudas y Kounde, mientras que la pareja de centrales será Eric García y Cubarsí.

El mediocentro va a estar formada por Dani Olmo, Frenkie De Jong -regresa a la titularidad- y Marc Casadó -ocupará el lugar del lesionado Fermín López-. En la línea ofensiva estará compuesta Rashford, Ferran Torres y Lamine Yamal.

Coudet mantiene el bloque

Eduardo Coudet, el técnico argentino está a punto de cumplir un año en los banquillos del conjunto babazorro, aunque la pasada jornada la cerró con derrota, su idea de juego es clara al igual que su once. En esta jornada hay muchas probabilidades de que repita la alineación que puso ante el Celta de Vigo. Sivera, es el guardameta titular y ha dejado la portería a cero en dos ocasiones. Los laterales serán para Yusi y Jonny, en la zaga la pareja de centrales, Jon Pacheco - Nahuel Tenaglia, está cuajando muy buenas actuaciones.

En el medio tampoco hay cambios, Denis Suárez y Antonio Blanco, están haciendo una gran temporada. Aleña y Carlos Vicente pondrán desequilibrio por las bandas. El segundo cambio es arriba, donde Toni Martínez y Lucas Boyé deberán romper la barrera azulgrana.

Onces probables del partido FC Barcelona - Deportivo Alavés, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga

Barcelona: Joan García; Alejandro Balde, Eric García, Cubarsí, Kounde; De Jong, Marc Casadó, Dani Olmo; Rashford, Ferran Torres y Lamine Yamal.

Deportivo Alavés: Sivera; Youssef Enríquez, Jon Pacheco, Nahuel Tenaglia, Jonny; Aleñá, Denis Suárez, Antonio Blanco, Carlos Vicente; Lucas Boyé, Toni Martínez.