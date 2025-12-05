Deco deja en el aire el futuro de Lewandowski y reivindica a Eric García

El director de fútbol del Barça participó en un acto solidario en Castelldefels y abordó el presente deportivo sin aclarar movimientos de futuro

Deco volvió a ponerse frente a los micrófonos en un contexto diferente al habitual. En un evento benéfico en Castelldefels, al que acudió también Joan Laporta de forma inesperada, el director de fútbol del Barcelona repasó el momento del equipo, lanzó elogios internos y esquivó cualquier debate sobre fichajes. Sus mensajes dejaron titulares hacia Eric García, Raphinha o Lewandowski, mientras evitó pronunciarse sobre futbolistas de otros clubes como Julián Álvarez.

Deco abrió su intervención recordando que el Barcelona debe centrarse en su propio vestuario, especialmente en plena recta final del año. El portugués fue cuestionado por Julián Álvarez, pero no entró en el juego. “Es jugador del Atlético. No hablaremos de jugadores de otros equipos, porque cuando lo hacemos algunos se enfadan. Tenemos que hablar de los nuestros”, explicó con firmeza. Su postura coincide con la línea de discreción que el club intenta mantener en el mercado.

Laporta aparece por sorpresa y Deco reivindica el nivel competitivo del Barça

La jornada contó con la presencia inesperada de Joan Laporta, que acompañó brevemente el acto. Deco aprovechó para subrayar que el equipo sigue creciendo pese a los contratiempos. “El Barça tiene que estar preparado todos los años para competir. Seguramente no se va a ganar siempre, pero nunca podemos renunciar a competir”, señaló. El director de fútbol se mostró optimista ante la recuperación de los jugadores atacantes, un factor que considera clave para estabilizar el rendimiento. “Desde principio de año casi nunca hemos tenido a los jugadores de delante. Ahora que los estamos recuperando, el equipo está mejor”, añadió.

La figura de Raphinha también apareció como uno de los puntos destacados del proyecto. Deco, que fue su agente antes de incorporarse al club, no escondió su admiración. “Raphinha es un jugador importante, contagia al equipo, se ha ganado el respeto de la gente y del entrenador. Es fundamental”, afirmó.

Eric García, la renovación que simboliza el mensaje interno de Deco

Uno de los grandes elogios del día recayó sobre Eric García, que ha firmado su renovación hasta 2031. Para Deco, su continuidad es una muestra del crecimiento colectivo. “La renovación de Eric es una buena noticia. Ha sido un ejemplo de darle la vuelta a su situación. Tiene 24 años, mucho por delante, y aporta muchísimo en el vestuario”, aseguró. También destacó la irrupción de Gerard Martín y no descartó, aunque sin énfasis, que el club pudiera reforzar el eje defensivo en enero si fuera necesario.

Respecto a Lewandowski, Deco prefirió no cerrar ninguna puerta. “Robert es un grandísimo jugador. El año pasado fue el que más goles marcó. Está todo abierto”, comentó al ser preguntado por su continuidad más allá del 30 de junio.

El director de fútbol terminó aliviando tensiones sobre Hansi Flick tras la imagen del equipo en Vitoria. “Su sueño era estar aquí. El Barça es un club duro, pero Flick es muy humano y emotivo”, apuntó antes de concluir hablando del Mundial femenino y de sus favoritas, con un guiño inevitable a Leo Messi al mencionar a Argentina.