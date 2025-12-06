UFC 323 | Cartelera completa y donde ver hoy por TV en España la velada con Merab Dvalishvili y Petr Yan como combate estelar

Merab Dvalishvili en el peso Gallo y Alexandre Pantoja en el peso Mosca de la UFC ponen en juego sus cinturones en el último gran evento numerado de 2025

Merab Dvalishvili aspira a llevarse el premio a luchador del año si logra ganar a Petr Yan el combate estelar del UFC 323 que se disputa este sábado en Las Vegas. 'La Máquina' defenderá por cuarta vez su cinturón del peso Gallo, algo que nadie ha hecho en un sólo año, y se enfrentará por segunda vez a un Petr Yan con el que ya se cruzó en un UFC Fight Night celebrado en marzo de 2023.

Esta vez no será un combate entre aspirantes sino por el cinturón, que tiene el georgiano desde que se lo arrebatara a Sean O'Malley en 2024. Dvalishvili llega con 14 victorias consecutivas en la UFC y, aunque se le critica porque no finaliza -sólo lo ha hecho en dos ocasiones-, no hay nadie con mejor cardio en la compañía y por eso acaba sometiendo a sus rivales.

No es el suyo el único cinturón en juego, ya que Alexandre Pantoja también defiende el suyo en el peso Pluma. El brasileño volverá a ser coestelar, como ya fuera con Ilia Topuria y Charles Oliveira en junio, y peleará con Joshua Van por seguir reinando en la división que más tiempo lleva con el mismo campeón.

La última gran velada del año también va a contar con dos excampeones como el mexicano Brandon Moreno y el estadounidense Henry Cejudo, campeón olímpico de lucha en Pekín 2008 y el cuarto luchador que se proclamaba doble campeón de la UFC al ganar los cinturones del peso Mosca y del peso Gallo, curiosamente los dos que se van a poner en juego en este evento numerado de la UFC.

Cartelera principal UFC 323

Merab Dvalishvili vs Petr Yan (Combate por el título del peso gallo)

Alexander Pantoja vs Joshua Van (Combate por el título del peso mosca)

Brandon Moreno vs Tatsuro Taira (Peso mosca)

Henry Cejudo vs Payton Talbott (Peso gallo)

Jan Blachowicz vs Bogdan Guskov (Peso semipesado)

Cartelera preliminar UFC 323

Grant Dawson vs Manuel Torres (Peso ligero)

Terrance McKinney vs Chris Duncan (Peso ligero)

Maycee Barber vs Karine Silva (Peso mosca femenino)

Mazin Sadykhov Wellmaker vs Farès Ziam (Peso ligero)

Horario del UFC 323, con el combate entre Dvalishvili y Yan

El UFC 323 tendrá lugar en la tarde del sábado 6 de diciembre de 2025, desde el espectacular T-Mobile Arena de Las Vegas (Estados Unidos).

Respecto a los horarios de los combates, será a partir de las 00:00 horas (horario peninsular español) cuando comiencen las peleas preliminares, mientras que el cartel principal, en el cual se incluye el combate entre Merab Dvalishvili y Petr Yan, dará inicio a partir de las 04:00 horas de la madrugada.

Canal y dónde ver por TV el UFC 323 y el combate entre Merab Dvalishvili - Petr Yan

La cadena que tiene sus derechos para emitir en España la UFC es Eurosport, por lo que ese será el canal y las plataformas por las que se podrá seguir la pelea entre Merab Dvalishvili y Petr Yan. En este caso, sólo se podrá ver online en streaming a través de la APP de Eurosport (HBO Max) a partir de las 02:00 horas.

Los preliminares también se pueden ver por la APP de la UFC, UFC Fight Pass. Además, en estadiodeportivo.com tendrás información sobre la velada.