Ilia Topuria se ríe de sus próximos rivales

Paddy Pimblett hace honor a su fama de bocazas, ya se ve ganando a tres rivales (Gaethje, Topuria y Tsarukyan) en 2026 y se encuentra con una respuesta hilarante del español

Aunque no vaya a pelear en los cuatro próximos meses, Ilia Torpuria sigue dando juego. El hecho de que el luchador hispano-georgiano tenga asignado contrincante del ganador de la lucha que el 24 de enero van a dirimir Paddy Pimblett y Justin Gaerthje o el hecho de que hayan dejado fuera a Arman Tsarukyan está dejando unos días posteriores al anuncio llenos de tensión y declaraciones.

Tsarukyan estallaba tras verse relegado y acusaba a la UFC de inventarse lo de los problemas personales de Ilia Topuria para favorecer la promoción de Paddy Pimblett, al que insultaba de forma vergonzosa en una entrevista en la ESPN.

Y Pimblett hacía gala de la fama de lenguaraz que ya se ha ganado pese a que sólo ha vencido a un rival con ránking UFC y apuntaba a Topuria, obviando que enero se enfrenta a un rival con más experiencia y mejor ránking que él como es Gaethje.

"2026 va a ser el año más grande de toda mi vida. Voy a por ese cinturón interino y luego me convertiré en campeón indiscutido cuando gane a Ilia Topuria", afirma 'The Baddy' que incluso va más allá y también da por hecha su victoria sobre Topuria para retar a Tsarukyan. "Entonces, al pequeño pijo (Arman), si logra pelear en ese momento, porque le gusta quedarse sentado y decir que le duele la espalda, también le golpearé en la cabeza", añadía el británico.

"Será la primera vez que peleará en enero. Me arruinará la cena de Navidad y mi cumpleaños número 31, pero todo valdrá la pena cuando levante ese título mundial sobre mi cabeza", afirmaba sin dudarlo Pimblett en declaraciones a la UFC.

Ilia Topuria se burla de todos

En medio de esta refriega verbal también se ha metido Ilia Topuria, que no había hablado ni escrito nada desde que anunció que no pelearía en los primeros meses del año. El español ha 'roto su silencio' para burlarse de ambos, de uno con un baile que se ha hecho viral en las redes de un niño con una camiseta con la bandera británica que hacer recordar a Pimblett y de Tsarukyan por sus acusaciones al decir que los problemas de El Matador son un amaño de la UFC.

"Paddy, gana tu siguiente pelea. Manos arriba, mentón abajo...", bromea Topuria en la red social X con el baile del niño de fondo antes de señalar a Tsarukyan. "Arman Petuh, este baile es para ti", publica, con un insulto que aquí no se entiende, pero que sí se usa en Georgia o Armenia y que es bastante ofensivo en Rusia, donde reside el armenio, ya que se usa en las cárceles para burlarse de un prisionero humillado y abusado sexualmente.

Esperan casi dos meses de mucha tensión y bravatas cruzadas. Sólo han pasado cinco días desde que llegaran los anuncios de las peleas y ya están dando mucho que hablar.