Makhachev le gana a Ilia Topuria y resiste a la convulsión de la UFC

El UFC 323 ha desatado la locura en el ránking libra por libra, con la entrada de los dos campeones, salida de pesos pesados y desplome de Pantoja y Dvalishvili

El inesperado resultado del UFC 323, en el que los dos campeones con más defensas en la UFC perdieron su cetro ante dos luchadores que no estaban en el Top-15 de la compañía libra por libra ha desencadenado un terremoto que lo ha variado todo en esta clasificación, con la salida de luchadores reconocidos y el descenso de otros tras las lógicas caídas de Merab Dvalishvili y Alexandre Pantoja.

El georgiano y el brasileño, pese a que su derrota fue por lesión, han sido los más afectados, pero no los únicos. Charles Oliveira, que peleará en enero por el cinturón interino del peso Ligero, lo hará sin aparecer en el ránking libra por libra, donde tampoco está su contrincante, Paddy Pimblett. De ahí también ha salido Belal Muhammad tras su última derrota y las entradas fulgurantes del ruso Petr Yan y del birmano Joshua Van, el campeón más joven de la compañía.

Caen tres puestos los excampeones Dricus du Plessis y Jack della Maddalena, que hace menos de un mes era campeón del peso Wélter y ahora aparece penúltimo en este ránking libra por libra. Otros, en cambio, se han beneficiado por el descenso obligado de Pantoja y Dvalishvili, ya que Alex Pereira y Alexander Volkanovski suben dos puestos y vuelven al Top-5. Se da el caso curioso de que Pantoja sigue apareciendo por delante de su verdugo, Joshua Van, y eso se debe a que su derrota se produjo por una lesión, lo que ha hecho que la entrada del asiático sea menos fulgurante que la de Petr Yan.

Makhachev repite en 2025 como número uno

Lo que ya es seguro es que Islam Makhachev volverá a reinar en esta clasificación de los mejores un año más. La actualización de los ránkings de aquí a final de año ya no afectará a este Top-15, ya que ninguno de ellos pelea y el daguestaní finalizará 2025 por delante de Ilia Topuria cuando durante cinco meses ha sido el español el que ha comandado la UFC desde la primera posición.

Se da el caso de que los dos, junto a Alex Pereira, son los únicos campeones de división que quedan con respecto a final de 2024. Pero los dos primeros no lo hacen en las mismas divisiones que entonces comandaban, ya que Makhachev ha pasado del Ligero al Wélter y Topuria del Pluma al Ligero, y Alex Pereira lo hace después de haber perdido el cinturón con Ankalaev en marzo y de haberlo recuperado en octubre.

Hace un año eran campeones, aparte de Alexandre Pantoja y Merab Dvalishvili, Jon Jones, que se ha retirado, y un Belal Muhamad que ha perdido sus dos combates en 2025 y, como se veía, ha perdido su posición en el ránking libra por libra.

Ránking libra por libra a final de la UFC de 2025

1. Islam Makhachev (Peso wélter - campeón)

2. Ilia Topuria (Peso ligero - campeón)

3. Khamzat Chimaev (Peso medio - campeón)

4. Alex Pereira (Peso semipesado - campeón)

5. Alexander Volkanovski (Peso pluma - campeón)

6. Petr Yan (Peso gallo - campeón)

7. Tom Aspinall (Peso pesado - campeón)

8. Merab Dvalishvili (Peso gallo)

9. Alexandre Pantoja (Peso mosca)

10. Max Holloway (Peso pluma - BMF)

11. Joshua Van (Peso mosca - campeón)

12. Dricus Du Plessis (Peso medio)

13. Magomed Ankalaev (Peso semipesado)

14. Jack della Maddalena (Peso wélter)

15. Arman Tsarukyan (Peso ligero)

Campeones de la UFC en cada división

Peso pesado (265 libras): Tom Aspinall

Peso semipesado (205 libras): Alex Pereira

Peso medio (185 libras): Khamzat Chimaev

Peso wélter (170 libras): Islam Makhachev

Peso ligero (155 libras): Ilia Topuria

Peso pluma (145 libras): Alexander Volkanovski

Peso gallo (135 libras): Petr Yan

Peso mosca (125 libras): Joshua Van

*BMF: Max Holloway.