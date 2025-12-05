Ilia Topuria, campeón mundial de UFC, se manifiesta sobre las drogas y el bullying: “Cuando tengas un problema y no sepas qué hacer, no te calles"

El campeón de la UFC está implicado de lleno en el Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid

Ilia Topuria era reconocido el pasado mes de mayo por la Comunidad de Madrid con la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo. Tanto su presidenta, Isabel Ayuso, como el alcalde de la capital de España, José Luis Martínez-Almeida, agasajaron al campeón de la UFC -entonces sólo del peso Pluma-, quien llegó a un acuerdo con la Comunidad para participar activamente en el Plan Regional contra las Drogas.

"Desde la Comunidad de Madrid apostamos por la juventud, creemos en los jóvenes. Y la vida hay que vivirla en plenitud, sabiendo que nada es fácil, lo que parece más fácil es como una especie de dictadura que nos quita otras oportunidades. Si eliges el camino fácil, igual te estas equivocando", señalaba entonces Isabel Ayuso en la presentación de ese protocolo, donde ensalzaba el papel que iba a representar Ilia Topuria.

"La peor de las adicciones es la de las drogas. Damos las gracias a Ilia, es el alma de este proyecto, llega a los jóvenes y ayuda a los que están en situaciones complicadas. Ilia es campeón del mundo y es una referencia para los niños y los jóvenes, porque inspira, es luz para todos. Los jóvenes detectan a la gente auténtica y les gusta la gente imperfecta, que son un ejemplo", añadía.

El propio Topuria reconocía que supo enfrentarse en su momento a las drogas y salió vencedor. "Os mentiría si no os dijera que en algún momento estuve tentado. ¿Quién no lo está? Pero mis sueños y lo que quería en la vida pesaban mucho más. El punto de inflexión siempre fue el deporte, porque me dio lecciones y valores que no iba a aprender en otro sitio. Las drogas son la salida fácil, la tentación que te muestra la mejor cara, pero llega un momento en el que deja de funcionar y no hay vuelta atrás", afirmaba el luchador.

Topuria, muy implicado contra las drogas y el acoso escolar

En valor a aquel acuerdo, enmarcado en el Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid, esta semana, Topuria ha visitado el IES Villa de Vallecas y ha mantenido un encuentro con alumnos de Secundaria, donde ha vuelto a tratar este tema, además de otro muy en boga: la lucha contra el acoso escolar.

Con respecto al primero, el campeón de la UFC dejó claro el paso a dar. “Tienes que saber decir que no, no tienes que complacer a nadie y pensar en lo que es bueno para ti”, señaló el luchador hispano-georgiano.

Más contundente fue con el segundo, ya que, según ha reconocido en alguna ocasión, de pequeño sufrió acoso escolar, algo que pudo superar con el apoyo de su familia, amigos y entrenadores. Ante esto, deja un contundente mensaje: “Cuando tengas un problema y no sepas qué hacer, no te calles. Háblalo, comparte tus miedos con tus amigos, con tus profesores, con tu familia. Ellos te van a ayudar”.