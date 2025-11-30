Tsarukyan no se cree los problemas familiares de Ilia Topuria y asegura que todo es un plan de la UFC

El luchador armenio arremete contra la UFC por dejarle fuera de la pelea de enero y de la siguiente por el título del peso Ligero

Los anuncios que la UFC ha realizado esta semana, con los que ha confirmado los combates principales de los dos primeros eventos numerados de 2026, han creado diferentes polémicas que, varios días después, aún siguen coleando.

La principal, no obstante, es la que indirectamente ha afectado a Ilia Topuria. El luchador español sorprendía el jueves por la tarde al anunciar que aparcaba momentáneamente la UFC y que no pelearía durante los tres primeros meses del próximo año, ya que atravesaba un momento personal "difícil" y quería centrarse en resolver sus problemas antes de centrar su cabeza en otra cosa.

Se intuye que era algo que ya tenía hablado con la propia UFC, pues apenas unas horas después anunciaba la pelea para el UFC 324 entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett, con el cinturón interino del peso Ligero en juego. Todo hacía pensar que esa pelea estaba destinada a Topuria y que, al caerse, habían buscado una alternativa entre sus dos posibles rivales.

Dana White confirma de donde saldrá el rival de Topuria

La polémica llegó luego cuando la principal cabeza visible de la UFC, Dana White, anunció que el vencedor de esa pelea lucharía con Topuria por el cinturón de la división, dejando completamente en fuera de juego al número uno del ránking, Arman Tsurakian, que no estará como rival por el título en enero y tampoco cuando se celebre el siguiente combate, por lo que tendría que esperar como poco a finales de 2026 para luchar por el título.

El enfado de Tsarukyan era de esperar. No obstante y aunque al principio mandó un mensaje moderado, en que señalaba que era incomprensible esa decisión -"Haz que tenga sentido", publicó-, finalmente ha explotado y ha lanzado contra todos. Contra la UFC por la decisión y contra Ilia Topuria, del que llega a decir que lo de su problema personal es un invento para dejarlo a él fuera de la ecuación.

Tsarukyan carga contra Topuria y la UFC

El luchador armenio se quedaba a gusto en una entrevista con la ESPN. "Estaba todo preparado, pero al final Ilia dice que no pelea. Creo que éste es el plan de juego de la UFC, no problemas familiares -de Topuria-. Quieren convertir a Paddy Pimblett en una estrella, llevarlo a pelear por el título con Topuria con un nombre más grande", señalaba Tsarukyan, en unas declaraciones que no habrán gustado mucho a la UFC.

"Saben que podría ganarles a todos. Paddy es fácil, Justin es fácil, Ilia es fácil... Islam era difícil, pero se fue, así que nadie está a mi nivel en esta división ahora mismo", añade.

Por eso, el luchador armenio se decanta claramente por Justin Gaethje en la pelea del 24 de enero y llega a insultar a Pimblett, quien cree que desde el principio es el que le ha 'boicoteado' su combate con El Matador. "Espero que Justin le dé una paliza. Yo le golpearía la cara a Paddy contra el suelo con los codos. Nunca voy a estrangularlo, solo le daré codazos todo el día. Justin, si necesitas ayuda, avísame. A ese imbécil lo odio. Es un cabrón. Si veo a Paddy, le daría una bofetada", afirma el armenio.