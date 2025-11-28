La UFC confirma que Ilia Topuria será el siguiente y Tsarukyan estalla

Dana White, presidente de la UFC, aseguraba que el español, cuando pueda volver, será el que pelee ante el ganador del Pimblett-Gaethje

Enre el anuncio realizado por Ilia Topuria de que aparcaba por unos meses sus combates en la UFC y la posterior 'respuesta' de la UFC anunciando el primer gran evento de 2026 con Justin Gaethje y Paddy Pimblett como protagonistas está deparando todo tipo de reacciones en cadena.

Aunque el UFC 324, que tendrá como sede Las Vegas, será un evento con grandes nombres (Amanda Nunes, Sean O'Malley, Umar Nurmagomedov, Deiverson Figueiredo, Jean Silva, Alexa Grasso...) y servirá para estrenar el gran contrato con la Paramount, todas las miradas están puestas en la lucha por el cinturón interino del peso Ligero.

En parte por la ausencia de Ilia Topuria, pero también porque se ha quedado fuera el número uno del ránking, Arman Tsarukyan, que el pasado fin de semana derrotó a Dan Hooker en el UFC Qatar. El armenio no sólo se ha quedado aparte de esta pelea, sino que también lo estará de la siguiente.

El propio mandamás de la UFC, Dana White, ha aclarado que Ilia Topuria seguirá manteniendo el cinturón de campeón y que se enfrentará cuando pueda regresar, por el título del peso Ligero, con el luchador que salga campeón entre Gaethje y Pimblett, lo que aparta a Tsarukyan de la pelea por el título, al menos, hasta finales de 2026.

La otra consecuencia derivada es que, ese anuncio, también descarta la posible lucha entre el español e Islam Makhachev en la Casa Blanca, una posibilidad remota después de que Topuria dijera que no iba a pelear en los tres primeros meses del próximo año, pero que aún existía.

Tsarukyan, muy enfadado por la decisión de la UFC

Tsarukyan no ha tardado en responder y lo ha hecho con evidente enfado. "Haced que tenga sentido", escribía el armenio, molesto por el plantón que le ha dado la UFC, quien según él le había prometido que si hacía un combate previo -el que hizo con Dan Hooker el sábado- ya podría pelear por el título del peso Ligero.

El luchador armenio se ha encontrado con el apoyo de algunos compañeros, que no están tampoco conformes con esa decisión y creen que el número uno del ránking debería tener prioridad sobre los que le siguen. "Arman es el mejor, es el número uno, es el campeón. Tiene que pelear por el cinturón", señalaba Khamzat Chimaev.

Ahora, Arman Tsarukyan tendrá que decidir qué hace con su carrera, si completa alguna otra pelea intermedia o está un año parado hasta que Topuria o el campeón del Gaethje-Pimblett se corone como vencedor absoluto de la división y se enfrente a él.